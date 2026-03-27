Акции срещу купения вот, десетки задържани в Благоевград и Кърджали

Нови акции срещу купения вот – този път в областите Благоевград и Кърджали. Десетки души са задържани, открити са и списъци с имена, както и големи суми пари.

Полиция и жандармерия блокираха рано тази сутрин няколко населени места в Благоевградска област. 30 души са задържани след проверки на адреси в Петрич, Сандански, Разлог и село Микрево.

Георги Кандев, главен секретар на МВР: „В Благоевградски окръг имаме над 30 задържани лица, съставени са над 30 предупредителни протокола и са образувани 4 досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите.“

Жители на един от проверяваните благоевградски квартали отричат да има търговия с гласове:

„Тая година абсолютно не сме разбрали да се купуват и продават гласове, защото законът вече е много строг и всеки се опасява.“ „Пари няма за никого, няма да гласуваме, това е.“ „Те си правят това, което е нормално – проверяват, защото някой подава такива фалшиви сигнали.“

Операция срещу купуването на гласове се проведе и в Кърджалийско – иззети са тефтери с имена и пари.

В Кърджали са задържани двама души. Подадени са 13 сигнала, 3 от които за гласуване за определена партия срещу опрощаване на дългове в търговски обекти.

„БНТ: Дават ли пари, за да се гласува на тези избори? - Дават, що да не дават. БНТ: По колко дават? - Аз не съм взимал, ама така говорят. БНТ: По колко дават? - Май казаха по петдесет. БНТ: Петдесет евро? - Да, сега в евро. БНТ: Кой ги дава? - Не знам кой ги дава.“

В Момчилградско са иззети 4 тефтера с имена на хора и телефонни номера, както и суми в евро.

комисар Атанас Чотров, началник сектор "Охранителна полиция" в ОД на МВР – Кърджали: "Имаме задържани две лица. Едното е за търговия с вота на гражданите – това е случаят в община Момчилград, в търговски обект, където са намерени четири тефтера с имена на лица, телефоните им и сума в евро – над 5500 евро."

Осем души са задържани за купуване на гласове и в Карнобат. Над 13 000 евро в брой, списъци с имена и снимки на лични карти са открити при обиските там. Образувани са няколко досъдебни производства.