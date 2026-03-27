Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери с имена и пари

Операция срещу купуването на гласове и в Кърджали.

Двама задържани и 13 подадени сигнала, 3 от които за гласуване за определена партия срещу опрощаване на дългове в търговски обекти. Образувани са 4 бързи производства. В Mомчилградско са иззети 4 тефтера с данни на лица и телефонни номера, както и суми в евро.

комисар Атанас Чотров, началник сектор "Охранителна полиция" ОД на МВР - Кърджали: "Имаме задържани две лица. Едното е за търговия с вота на гражданите - това е случаят в община Момчилград, в търговски обект, в който са намерени четири броя тефтери с имена на лица, телефоните на тези лица и сума евро - около 5500, над 5500 евро.

