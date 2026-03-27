БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери с имена и пари

от БНТ , Репортер: Галина Кючукова
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Операция срещу купуването на гласове и в Кърджали.

Двама задържани и 13 подадени сигнала, 3 от които за гласуване за определена партия срещу опрощаване на дългове в търговски обекти. Образувани са 4 бързи производства. В Mомчилградско са иззети 4 тефтера с данни на лица и телефонни номера, както и суми в евро.

комисар Атанас Чотров, началник сектор "Охранителна полиция" ОД на МВР - Кърджали: "Имаме задържани две лица. Едното е за търговия с вота на гражданите - това е случаят в община Момчилград, в търговски обект, в който са намерени четири броя тефтери с имена на лица, телефоните на тези лица и сума евро - около 5500, над 5500 евро.

Жител на махала "Боровец" в Кърджали разказа пред журналисти:

- Дават ли пари да се гласува на тези избори?

-Дават, що да не дават.

- По колко дават?

-Аз не съм взимал, ама така говорят.

- По колко дават?

- Май казаха по петдесет.

- Петдесет евро?

-Да, сега в евро.

- Кой ги дава?

- Не знам кой ги дава.

#акция срещу купуване на гласове #Кърджали

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ