Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП. Заедно с още двама мъже той влязъл в къщата му в пернишкото село Люлин и се опитал да се саморазправи. Според местни жители е имало и опит за палеж.

Саморазправата се е случила в сряда, когато прокурорският син идва с двама негови приятели с маски и с бухалки и правят опит за нападение на служител на МВР.

"Правим всичко, възможно той да бъде открит", каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Опитали са се да нападнат с бухалки нашия колега, той и баща му са използвали огнестрелно оръжие. Стрелял е във въздуха и това е принудило тези хора да побягнат обратно към колата, да избягат от селото и управлявайки колата и пътувайки по черен път - изоставят колата."

От юни миналата година прокурорският син е обявен за общодържавно издирване, все още се издирва и не е намерен. Той правеше и видеообръщения. Софийският градски съд вече го осъди на 1 година за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд го осъди на четири години затвор за серия от побои.

