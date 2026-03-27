Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Чете се за: 01:45 мин.
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
Чете се за: 04:17 мин.
НА ЖИВО: България - Соломонови острови 9:2, плеяда от...
Чете се за: 07:57 мин.
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
Чете се за: 04:55 мин.

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Снимка: БТА
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП. Заедно с още двама мъже той влязъл в къщата му в пернишкото село Люлин и се опитал да се саморазправи. Според местни жители е имало и опит за палеж.

Саморазправата се е случила в сряда, когато прокурорският син идва с двама негови приятели с маски и с бухалки и правят опит за нападение на служител на МВР.

"Правим всичко, възможно той да бъде открит", каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Опитали са се да нападнат с бухалки нашия колега, той и баща му са използвали огнестрелно оръжие. Стрелял е във въздуха и това е принудило тези хора да побягнат обратно към колата, да избягат от селото и управлявайки колата и пътувайки по черен път - изоставят колата."

От юни миналата година прокурорският син е обявен за общодържавно издирване, все още се издирва и не е намерен. Той правеше и видеообръщения. Софийският градски съд вече го осъди на 1 година за закани за убийство на бившата му приятелка, а Районният съд го осъди на четири години затвор за серия от побои.

Вижте прякото включване на Карина Караньотова

#прокурорски син #Васил Михайлов #Перник

ТОП 24

НА ЖИВО: България - Соломонови острови 9:2, плеяда от реализирани попадения
1
НА ЖИВО: България - Соломонови острови 9:2, плеяда от реализирани...
Жена наръга четирима души в центъра на София
2
Жена наръга четирима души в центъра на София
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
3
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
4
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
5
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
6
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
5
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Още от: Криминално

Разбиха схема за инвестиционна измама с криптовалута в Пловдив
Разбиха схема за инвестиционна измама с криптовалута в Пловдив
Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им Мъж почина след побой, опитал да защити дъщеря си в дома им
Чете се за: 01:02 мин.
47-годишен мъж е обвинен за измама с криптовалута 47-годишен мъж е обвинен за измама с криптовалута
Чете се за: 00:27 мин.
Полицията търси съдействие – издирва се жената, нападнала с нож четирима души в София Полицията търси съдействие – издирва се жената, нападнала с нож четирима души в София
Чете се за: 00:30 мин.
Жена наръга четирима души в центъра на София Жена наръга четирима души в центъра на София
16956
Чете се за: 01:25 мин.
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара
11686
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП? Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП?
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Благоевградско (СНИМКИ) Акция срещу купуването на гласове се провежда в Благоевградско (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шефът на огнеборците в Бургас е "Пожарникар на годината"...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Задържаха жената, за която се смята, че е наръгала четирима души в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на 13-годишното дете, катастрофирало с...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Разбиха схема за инвестиционна измама с криптовалута в Пловдив
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
