БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 07:22 мин.
Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 04:17 мин.
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фейгин: Нищо не може да се сравни с Олимпийския лед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

Фигуристката говори пред БНТ.

Фейгин
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Грация, сила и непоколебим дух. Александра Фейгин. Момичето, чиято сцена е ледът, където всяко нейно изпълнение е истинско вълшебство. Срещаме с 11-годишната Яна, чиято мечта е да бъде фигурист.

„Смятам, че за нашия вид спорт е много важно да не те е страх да паднеш. Тъй като когато паднеш, трябва да се изправиш и да продължиш напред. Ако почваш да се страхуваш, започваш да правиш технически грешки, които не водят до никъде. Така че най-важното е да не те е страх да паднеш“, коментира Фейгин.

Тя сподели и как е започнала да се занимава с фигурно пързаляне.

„Това беше много отдавна, но си спомням, че имах избора да избера от различни видове спортове, които тренирах едновременно. Избрах фигурното пързаляне, тъй като е нетипичен, но супер красив спорт. Момичета носят красиви рокли с камъни, въртят се, коси, гримове. И най-вече първоначално това ме привлече. Беше доста трудно, тъй като си върху едно желязо, трябва да пазиш баланс. Но точно това много ми хареса, че е предизвикателно, не е толкова лесно - падаш, ставаш, продължаваш. Така че и това ме спечели“, добави най-добрата ни фигуристка.

Фейгин сподели и кое е най-голямото предизвикателство, с което се е справяла.

„Предизвикателствата постоянно излизат, различни са. Дали ще са условията на пързалката, дали ще са травми, които получавам в процеса, дали ще е демотивацията. Те са супер много“, каза Фейгин.

Националката призна, че имала момент, в който е мислела да се откаже от спорта.

„За съжаление съм имала такъв момент. Точно в този момент нямах мотивация да продължа напред. Чисто физически и емоционално ми беше много трудно, но тогава застанаха моите треньори зад мен. И по някакъв начин успяха да ме мотивира да продължа“, разказа Фейгин.

Спортистката сподели и какво е усещането да стъпи на Олимпийския лед.

„Чувството е доста различно. Бих казала, че си на уникална атмосферата там, тъй като абсолютно нищо не може да се сравни с Олимпийския лед. Не, че е по-различен, но...
Това, че си изварявал толкова дълъг път към него и точно тези трудните моменти, които си преодолял, за да може да стигнеш там, това го кара да бъде толкова специален. Този етап от живота ми, това е моя начин на живот. Свикнала съм с моята рутина. Ставам, отивам на тренировка, прибирам се, почивам и всичко от начало. Така ще продължи естествено, докато не реша да приключа. Така, че на този етап е моя живот“, каза Фейгин.

Цялото интервю с Александра Фейгин вижте във видеото!

#Александра Фейгин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ