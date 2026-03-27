Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година

Фонд "Култура" е върнал над 5 милиона лева миналата година, отбеляза Найден Тодоров

Има неразплатени над половин милион договори от миналата година. По справката, която получих, фондът е върнал в края на годината над 5 милиона. Това заяви в "Култура. BG" министърът на културата Найден Тодоро
Честит празник. Дай, Боже, театърът да остане в театъра, а не да бъде извън него в живота.

"Фонд "Култура" действително беше в много тежко състояние. Опитахме се да задействаме нещата и мисля, че те вече работят и въпреки огромното закъснение с цяла година, в рамките н последния месец е свършена страшно много работа. Хората работят на сериозни обороти. Фонд "Култура" би следвало да бъде най-ценният инструмент на държавата за съдаване на културни политики, в момента Фонд "Култура" е източник на скандали. Изпратил съм инспектората на Министерството на културата във Фонд "Култура" за да видят как и защо се е случило. Тъжно е, че онова, което трябва да ни донесе радост, чрез ПВУ културата да получи някакъв стимул да се възстанови, да се развива, това, което се случва в момента е точно обратното. Фондът е бил обезкървен откъм кадри, не е имало кой да работи. Към днешна дата обаче вярваме, че нещата ще се случат, въпреки всичко."

Относно това, което е заварил при встъпване в длъжност, служебният министър на културата заяви:

"Който и сектор от културата да отворя, има забавяния, има неслучили се неща, има проблеми, може би трябва да започна от самото Министерство на културата. Защото министерството е администраторът на процесите, които следва да се случват. То беше в някаква степен блокирано по субективно-обективни причини. Всички знаем, че е имало голяма смяна на кадри в Министерството на културата, освободени са над 80 души. Логично, когато влязат нови лица, А някои от тези места са и незаети в момента, че ще отнеме време тези нови лица да навлязат и т.н. Важно е да има приемственост и институционална памет. Когато се извършат прекалено много смени на административно ниво, тогава каквото и да желанието ни за посока в културната политика, в крайна сметка няма кой да го извърши. Защото хората не знаят как се случва, тепърва учат какви са процесите, учението е на принципа проба-грешка."

Тодоров коментира и реформата за сценични изкуства:

"Тази система, която работи към момента отдавна вече не функционира, говорим за сценичните изкуства. Те са най-големият и най-неясният разход на МК към момента. Като най-ярък проблем в сценичните изкуства - единият е ясен - в системата има тумори, но имаме и по-голям проблем, който се видя с края на 2025 година, почти цялата система е в сериозен дефицит, огромен дефицит. Това показва, че не можем да замитаме нещата под килима и ще започне да се говори какво се случва и има ли нужда от тези сценични изкуства. Начинът, по който функционираше държавата в сценичните изкуства, доведе в крайна сметка до скандали между държавния и независимия сектор, което е абсурдно, трябва да работят в симбиоза, а това не се случва. Това доведе до идеята за реформа, която не може да се случи без парламента. Но ние сме готови с проект за промяна на модела на финансиране на сценичните изкуства."

НА ЖИВО: България - Соломонови острови 5:1, Фуфу Кръстев и Марин...
Жена наръга четирима души в центъра на София
Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Пътуване за никъде: Как войната промени въздушното пространство?
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен...

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен произход и със сменени етикети са открити в складове в различни части на България
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион договори от миналата година
Министърът на културата: Има неразплатени над половин милион...
