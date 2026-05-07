НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание

Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание, след като 210 народни представители се регистрираха в пленарната зала.

Като точка в дневния ред е заложено изслушване на служебния финансовия министър Георги Клисурски за относно актуалното финансово състояние на държавата.

Сред темите са разполагаемостта по сметките (в това число фискален резерв), възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг, рискът от забавяния на плащания към общини (размер на текущо дължимите средства, общо и по общини), както и рискът от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи. Вносител е председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.