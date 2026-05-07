БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Забравен куфар блокира центъра на Бургас, сапьори се готвят за контролиран взрив (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Забравен куфар блокира центъра на Бургас, сапьори се готвят за контролиран взрив (СНИМКИ)
Слушай новината

Забравен куфар на спирка на градския транспорт вдигна на крак полицията в центъра на Бургас. Районът около бул. „Иван Вазов“ тази сутрин беше отцепен, след като е подаден сигнал за съмнителен багаж, оставен без надзор.

Куфарът се намира на автобусна спирка на булеварда, а заради ситуацията движението в района е ограничено. Временно е спряно преминаването на автобуси от градския транспорт, както и на автомобили в периметъра около мястото.

На място има засилено полицейско присъствие, екипи на пожарната и Спешна помощ. Районът е обезопасен, а достъпът на граждани е ограничен. На място пристигнаха и сапьори, които се очаква да извършат контролиран взрив на съмнителния куфар.

Движението е отцепено от кръстовището на ул. „Цар Петър“ в посока бул. „Иван Вазов“, а полицията призовава гражданите да избягват района до приключване на проверката.

Към момента не е ясно на кого принадлежи куфарът и какво има в него. Очаква се след действията на специализираните екипи районът да бъде отворен и движението постепенно възстановено.

#за контролиран взрив #се готвят #центъра на Бургас #забравен куфар #блокира #сапьори

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
3
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
4
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи,...
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна вчера, атака е имало и през нощта
5
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна...
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата културна програма
6
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Регионални

Протести и недостиг на лекари заплашват педиатрията в Карлово
Протести и недостиг на лекари заплашват педиатрията в Карлово
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Чете се за: 04:47 мин.
Родители недоволни от отлагането на първото класиране за детски градини и ясли в София Родители недоволни от отлагането на първото класиране за детски градини и ясли в София
Чете се за: 05:27 мин.
Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя цената на билета Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя цената на билета
Чете се за: 02:40 мин.
Засилен трафик на автомобили към София Засилен трафик на автомобили към София
Чете се за: 00:57 мин.
Впечатляващи въздушни демонстрации за Гергьовден в авиобаза "Граф Игнатиево" Впечатляващи въздушни демонстрации за Гергьовден в авиобаза "Граф Игнатиево"
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“ В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Забравен куфар блокира центъра на Бургас, сапьори се готвят за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Навлизане във въздушното пространство: Два дрона, дошли от Русия,...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Без открити мини, но повече дронове: Военноморските сили засилват...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ