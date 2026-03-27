150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково

150 тона храна с изтекъл срок на годност са открили в Хасково от Министерството на земеделието и Българската агенция по безопасност на храните. Институциите продължават и с проверките за незаконни кланици в страната.

1000 проверки са направени от началото на акцията от Министерството на замеделието, Българската агенция по безопасност на храните и Главна дирекция "Национална полиция" в цялата страна. Установени са стотици тонове храна с неустановен произход и със сменени етикети в различни складове в цяла България. Проверките се извършват по границите, по транспортирането на животните в цялата страна, по складове, кланици, базари и в търговските мрежи.

Вчера е проверен и склад за месо в Ловешко. Той идва след проверките за незаконни кланици в Кърджали и Ихтиман.

От Министерството на земеделието съветват всички потребители да следят както етикетите, така и срока на годност.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Най-големите казуси до момента по населени места - Хасково, пак казвам, почти 150 тона смесено съхранение, срок, изтекъл срок, без етикет, върнати от веригите продукти. Димитровград почти 11 тона, малко над 10 тона, в село Тополи - почти 25 тона с несъответствия в проследимостта. Само на база на оценките до момента смятаме, че чисто математически говорим за засегнати между 200 000 и 400 000 семейства." Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ: "В Ловешко установихме нелегални дейности, включително и данните са за трупове на животни, които са разфасовани на това място. Престои да се установи."

От днес започват проверки в търговските мрежи на стоки за Великден.