БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

150 тона храни с изтекъл срок откриха в Хасково

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Институциите продължават с проверките за незаконни кланици в страната

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

150 тона храна с изтекъл срок на годност са открили в Хасково от Министерството на земеделието и Българската агенция по безопасност на храните. Институциите продължават и с проверките за незаконни кланици в страната.

1000 проверки са направени от началото на акцията от Министерството на замеделието, Българската агенция по безопасност на храните и Главна дирекция "Национална полиция" в цялата страна. Установени са стотици тонове храна с неустановен произход и със сменени етикети в различни складове в цяла България. Проверките се извършват по границите, по транспортирането на животните в цялата страна, по складове, кланици, базари и в търговските мрежи.

Вчера е проверен и склад за месо в Ловешко. Той идва след проверките за незаконни кланици в Кърджали и Ихтиман.

От Министерството на земеделието съветват всички потребители да следят както етикетите, така и срока на годност.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Най-големите казуси до момента по населени места - Хасково, пак казвам, почти 150 тона смесено съхранение, срок, изтекъл срок, без етикет, върнати от веригите продукти. Димитровград почти 11 тона, малко над 10 тона, в село Тополи - почти 25 тона с несъответствия в проследимостта. Само на база на оценките до момента смятаме, че чисто математически говорим за засегнати между 200 000 и 400 000 семейства."

Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ: "В Ловешко установихме нелегални дейности, включително и данните са за трупове на животни, които са разфасовани на това място. Престои да се установи."

От днес започват проверки в търговските мрежи на стоки за Великден.

#месо без произход #опасни храни

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Регионални

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ