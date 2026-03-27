Защо Техеран получи отсрочка? Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“

Американският президент Доналд Тръмп удължи ултиматума към Иран да отвори Ормузкия проток до 6 април. Той посочи, че дотогава ще нареди да спрат ударите по ирански енергийни обекти. Тръмп заяви още, че преговорите с Техеран продължават и „вървят много добре“.

Преди минути Иранската Революционна гвардия съобщи, че движението на кораби от всички пристанища на съюзници и привърженици на израелско-американските врагове е абсолютно забранено през всички водни коридори до всички дестинации.

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Съединените щати и Иран планират да проведат разговори в Пакистан. След обявяването на 10-дневната пауза в атаките цените на петрола започнаха да падат, а Уолстрийт преживя най-лошия ден от началото на войната, като американските акции достигнаха най-ниските си стойности от два месеца.

След почти един месец война американският президент Доналд Тръмп определи иранците като „лоши бойци, но страхотни преговарящи“. Тръмп заяви, че властите в Техеран са поискали 7 дни отсрочка на ударите, но той е удължил ултиматума с 10 дни.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „По искане на иранското правителство, нека това изявление послужи като потвърждение, че спирам периода на унищожаване на енергийните централи с 10 дни – до понеделник, 6 април 2026 г., в 20:00 ч. източноамериканско време. Разговорите продължават и въпреки погрешните твърдения за противното от страна на медиите с фалшиви новини, те вървят много добре.“

Пред „Фокс нюз“ Тръмп заяви, че „като жест на добра воля в преговорите“ Техеран е позволил на 10 танкера да преминат през Ормузкия проток. Според източници на „Wall Street Journal“ обаче властите в Техеран въобще не са отправяли молба за отсрочка към Тръмп.

В интервю за германски медии външният министър на Германия Йохан Вадефул заяви, че е имало непреки контакти между Техеран и Вашингтон и е направена подготовка за директна среща, която според него ще се състои „много скоро в Пакистан“.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф потвърди, че Иран е получил 15-точковия мирен план с посредничеството на Пакистан.

Асиф Дурани, бивш посланик на Пакистан в Иран: „Пакистан спазва неутралитет, затова е приет добре както от Съединените щати, така и от Иран. Нямаме и американски бази. Поддържаме неутрална позиция по войната, независимо че осъдихме нападението на Съединените щати и Израел срещу Иран.“

Засега официално Иран не е потвърдил, че води или ще води преговори със Съединените щати. Чрез съобщения в държавните ирански медии Техеран постави своите условия, които включват спиране на ударите и възстановяване на щетите от атаките.

Стив Уиткоф, специален пратеник на Белия дом: „Ще видим накъде ще тръгнат нещата, но ако можем да убедим Иран, че това е повратната точка и че няма други добри алтернативи за тях, освен още смърт и разрушения... Ако се постигне сделка, тя ще бъде чудесна за Иран, за целия регион и за света като цяло.“

Независимо от настояването на Вашингтон за мирни преговори, Съединените щати продължават да засилват военното си присъствие в Близкия изток. „Wall Street Journal“ съобщава, че Пентагонът обмисля изпращането на още 10 хиляди сухопътни войници в региона. Там вече са разположени 50 000 военнослужещи.

Удълженият ултиматум не спря размяната на удари между Израел и Иран. Един човек е загинал в Северен Израел. Иранската армия продължава да нанася удари и по съседни държави. Основното пристанище на Кувейт е пострадало при атака с дронове. Съобщава се за масирани израелски атаки по ирански обекти, включително и срещу Техеран.