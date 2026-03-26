Разкриха незаконни кланици край Кърджали: Тонове месо без контрол са стигнали до пазара

Две незаконни кланици бяха разкрити в частни имоти в село Чифлик, община Кърджали, при съвместна акция на Областната дирекция по безопасност на храните и "Икономическа полиция". Данните сочат, че оттам са излизали тонове месо с неясен произход и без какъвто и да е ветеринарен контрол.

По време на проверката са намерени 80 ушни марки от едри преживни животни. Това означава, че от двете кланици са излезли тонове месо с неясен произход и без ветеринарносанитарен контрол, поясняват от Агенцията за храните. По номерата на марките ще бъде извършена проверка на произхода и на собствениците на животните.

В първия имот инспекторите са установили около 100 кг телешко месо без документи за произход, а във втория – приблизително 230 кг говеждо месо, 10 кг говежди обрезки и четири животински кожи. Цялото количество ще бъде унищожено.

Срещу собствениците на имотите ще бъде образувано досъдебно производство.

Акцията в Кърджалийско идва по-малко от две седмици след подобен случай в Ихтиман, където също бяха разкрити незаконни кланици, работили с години.

#месо без произход #незаконни кланици #Кърджалийско #икономическа полиция

