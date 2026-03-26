Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Историческо решение: Какво следва след присъдата срещу "Мета" и "Гугъл"

Корпорациите "Мета" и "Гугъл" обявиха, че ще обжалват решението на съда, което ги призна за виновни в създаването на социални платформи, които са пристрастяващи за младите хора. Решението се смята за историческо, защото ще повлияе на стотици други подобни дела в САЩ. И "Мета", и "Гугъл" заявиха, че ще го обжалват, но според анализатори присъдата ще принуди компаниите да преосмислят безопасността на платформите.

Бурна радост и викове "Успяха! Успяха!" Майки, които твърдят, че децата им са пострадали от използването на социалните мрежи, приветстваха решението на съд в Лос Анжелис по делото на 20-годишната Кейли, която осъди Инстаграм и ЮТюб. Съдът прие, че компаниите "Мета" и "Гугъл" са допуснали небрежност при дизайна и функционирането на платформите.

Марк Ланиър, адвокат на момичето: "Това е само началото. Това е "пилотно дело" - първият подобен съдебен процес в историята на американската съдебна практика. Обикновено на ищците им трябват три или четири опита, за да разберат как да спечелят такива дела. Първите три или четири дела обикновено биват загубени. Ние спечелихме."

Клиентката на адвокат Ланиър е само на шест години, когато започва да гледа клипове за гланц за устни в ЮТюб. На девет успява да заобиколи забраната на майка си и си прави профил в Инстаграм. Тя твърди, че постоянното висене в социалните мрежи e повлияло на самочувствието й и е довело до депресия и хронична тревожност. Според съда, "Мета" и "Гугъл" са знаели, че услугите, които предлагат, крият рискове за подрастващите, но не са предупредили потребителите.

Колин Уолк, експерт по киберсигурност: "Това се очакваше отдавна. Нито един от фактите, които излязоха наяве по време на съдебния процес, не беше особено изненадващ за широката общественост. Знаем това от поне десетилетие насам благодарение на разкритията на бивши служители на "Гугъл" и "Мета", че те използват в алгоритмичните си техники, подобни на тези в казината, за да задържат децата пред екраните, така че да могат да продават повече продукти."

Съдът присъди на пострадалото момиче обезщетение за претърпени вреди от 3 милиона долара и по-късно добави още 3 милиона долара като наказателно обезщетение.

Ашли Никол Дейвис, говорител на "Мета": "С цялото ни уважение, не сме съгласни с присъдата и ще обжалваме. Психичното здраве на тинейджърите е изключително сложно и не може да се свързва с едно-единствено приложение. Ще продължим да се защитаваме решително. Всеки случай е различен, и оставаме уверени в постигнатите от нас резултати по отношение на защитата на тинейджърите в интернет. "

Нарастващият брой съдебни дела биха могли да принудят технологичните гиганти да променят правилата за безопасност на платформите, на фона на намеренията на все повече държави да ограничат достъпа на младежи под 16 години.

