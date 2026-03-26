Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
ЗАПАЗЕНИ

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море

Танкер за суров петрол, собственост на базирана в Истанбул турска компания, e атакуван с морски и въздушен дрон на около 14 морски мили от Босфора, съобщават сайтовете „Тюркийе тудей“ и „ХаберДенизде“.

Според разпространената информация танкерът за суров петрол „Алтура“ (Altura), собственост на турската „Пергамон Шипинг“ (Pergamon Shipping), който вчера е отплавал от руския пристанищен град Новоросийск на североизточния бряг на Черно море, натоварен с близо 140 000 тона петрол, е бил атакуван с морски и въздушен дрон около 00.30 ч. турско време (23.30 ч. българско време) във водите на Черно море, северно от Босфора.

След нападението екипажът на танкера, който е плавал под флага на Сиера Леоне, е подал сигнал за помощ, като е съобщил, че машинното отделение на кораба е започнало да се пълни с вода. На сигнала са се отзовали намиращ се наблизо кораб и три лодки на турската брегова охрана. При инцидента няма пострадали.

По информация на „ХаберДенизде“ танкерът, който през последните години е бил собственост на няколко турски фирми, е бил добавен в списъка със санкционирани плавателни съдове на ЕС през октомври 2025 г. През декември м.г. той е добавен в списъка със санкции и на Швейцария и Украйна, а преди два дни – и в този на Обединеното кралство.

Медията отбелязва, че предишният собственик на танкера „Алтура“ – фирмата „Кайсери Шипинг“ (Kayseri Shipping) – който е притежавал плавателния съд до ноември 2025 г., е собственост на иранския гражданин Мохамад Хосейн Шамхани – синът на съветника по сигурността на Али Хаменей, Али Шамхани, който бе убит при израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари. Основателят на „Кайсери Шипинг“ Ектор Варела Де Леон също е бил добавен в списъка със санкции на САЩ през юли 2025 г.

