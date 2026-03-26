Синдикати и работодатели искат държавна подкрепа за транспорта заради скъпите горив

Нужна е държавна подкрепа за определени групи структороопределящи предприятия заради високите цени на горивата и за защита на обществения превоз и товарния транспорт. Около това становище се обединиха Атанас Кацарчев - КТ "Подкрепа" и Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в сутрешния блок "Денят започва". Следобед консултациите на служебния кабинет за изработване на пакет от мерки продължават.

Синдикати и работодатели разкритикуваха стартиралата вчера мярка от 20 евро месечно за лица с ниски доходи.

Васил Велев, АИКБ: "Държавата свои пари няма. Тя ги взима от данъкоплатците. Излиза, така че взима от бедните данъкоплатци без автомобили и дава на бедните данъкоплатци с автомобили 20 евро." Атанас Кацарчев, КТ "Подкрепа": "Да даваш само за бензин и то на хора, които разполагат с транспорт изглежда малко дискриминиращо по отношение на всички останали - говорим за хора в неравностойно положение, хора, които са безработни, за домакинствата, които са в нужда. Това са прекалено много категории в страната."

И призоваха за директна държавна подкрепа на най-застрашените браншове, без да се налагат тавани на цените или да се променят данъците.

Васил Велев, АИКБ: "Ние трябва да подкрепим обществения транспорт. Там, където пътуват хората с по-малки доходи, а не хората с автомобили. И за целта трябва да се направи, така че да не скачат цените на билетчетата или изобщо да не фалират фирмите, разсрочване на лизинговите вноски е добра мярка и подкрепа, но премерена, такава, каквато има в другите страни, за товарните превози." Атанас Кацарчев, КТ "Подкрепа": "Да кажем, сега ще намалим данъците, например ДДС, чуват се такива предложения, или акциза да намали и да сложим таван, обикновено това нещо не влияе на пазарната цена. Косвеният данък не влияе на крайната цена, колкото и да си го намаляваме. Така че, тук по-добрият вариант е да се търси адекватност по отношение на субсидиране на определени групи и на определени предприятия, които са съществено значими."

Продължават разговорите, които служебното правителство провежда за изготвяне на пакет от мерки във връзка с цените на горивата у нас. Днес кабинетът се среща със синдикатите.

Вижте повече в целия разговор с Васил Велев и Атанас Кацарчев.