Ръст на вирусите при децата: 95% заетост в детското отделение в Дупница

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Двете отделения - инфекциозно и детско в общинската болница в Дупница са препълнени заради респираторни вируси

Двете отделения - инфекциозно и детско в общинската болница в Дупница са препълнени заради респираторни вируси. Лекарите и медицинските специалисти работят под натиска на непрекъснат поток от пациенти с усложнения и нужда от хоспитализация. Налага се някои от болните да бъдат препращани към други лечебни заведения.

Ординаторът в детското отделение д-р Валентина Николова обясни, че определено се усеща натискът върху системата.

„Определено е натоварена не само последната седмица, от средата на месец март се забелязва повече на заболеваемост на респираторни инфекции. Изолирали сме респираторно-синцитиалния вирус, имаме много кърмачета и отделението е пълно поне на 95% от капацитета си. Не сме връщали пациенти, не е грип, не е предгрипна ситуация, но сме натоварени и много интензивно се работи“, обясни в "Денят започва" д-р Валентина Николова, ординатор в детското отделение на в МБАЛ “Св. Иван Рилски“ - Дупница.

Заради запълнения капацитет част от пациентите се пренасочват към инфекциозното отделение. Директорът му д-р Методи Попов посочи, че към момента ситуацията там е по-спокойна, но също има сериозно натоварване:

„Към настоящия момент ситуацията в инфекциозното отделение е спокойна, по-спокойна, отколкото беше преди 2-3 дни. Но част от децата, които не могат да бъдат приети тук в детско и с респираторни инфекции, приемаме горе при нас, за да не връщаме болни“, обясни д-р Методи Попов, началник на отделението по инфекциозни болести в МБАЛ “Св. Иван Рилски“ - Дупница.

Той допълни, че разнообразието от заболявания създава допълнителни трудности:

„Проблемът при нас е разновидността на заболяванията, защото трябва да се съобразяваме кое заболяване в кое стая да сложим. Освен това, ние поемаме и цялата Кюстендилска област.“

Допълнително предизвикателство за медицинските екипи е и ремонтът на детското отделение.

„Безспорно ни затруднява, но ние сме длъжни да се адаптираме, защото го правим в името на нещо добро.“

Тя предупреди, че при кърмачетата състоянието може да се влоши много бързо. Лекарите съветват родителите да избягват събирания в затворени помещения при повишена заболеваемост.

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова.

Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
1
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
2
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
3
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран...
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
4
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
5
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
6
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София

Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на голямата актриса
Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на голямата актриса
Президентът Илияна Йотова откри третото издание на Международния форум за кирилицата Президентът Илияна Йотова откри третото издание на Международния форум за кирилицата
Чете се за: 02:55 мин.
Министърът на културата Найден Тодоров е разпоредил проверка по казуса с Иво Аръков Министърът на културата Найден Тодоров е разпоредил проверка по казуса с Иво Аръков
Чете се за: 02:40 мин.
Бебе с тежка левкемия получи втори шанс след трансплантация от братчето си Бебе с тежка левкемия получи втори шанс след трансплантация от братчето си
Чете се за: 01:42 мин.
Разширяват достъпа до инвитро програмата в София и на жени без партньор Разширяват достъпа до инвитро програмата в София и на жени без партньор
Чете се за: 01:15 мин.
Учебен или присъствен ще е 20 април? Учебен или присъствен ще е 20 април?
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите
Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Ръст на вирусите при децата: 95% заетост в детското отделение в Дупница Ръст на вирусите при децата: 95% заетост в детското отделение в Дупница
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ЦИК представя бюлетините за вота през април ЦИК представя бюлетините за вота през април
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Случаят с 1,2 милиона фалшиви евро: Съдът решава за мерките на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Съмнения за изборна агитация: Задържаха ръководителя на пощата в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Среща на Г-7: САЩ потвърдиха участието на Марко Рубио на 27 март
Чете се за: 01:00 мин.
По света
