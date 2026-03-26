Съмнения за изборна агитация: Задържаха ръководителя на пощата в Кърджали

Ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали е бил задържан по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация. Това съобщи във фейсбук и.д главен секретар на МВР Георги Кандев.



Според първоначалната информация той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да внушават на хора, получаващи хранителни помощи в село Бенковски, че продуктите се дават от определена партия, за която те трябвало да гласуват на вота през април. По случая са разпитани трима души, двама от които пред съдия.