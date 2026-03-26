Заради цените на горивата: Кабинетът обсъжда мерки със синдикатите

Продължават разговорите, които правителството провежда за подготвяния пакет от мерки във връзка с отражението на ситуацията в Близкия изток върху гражданите и бизнеса у нас. На среща днес в МС ще се явят синдикатите.



След вчерашното правителствено заседание стана ясно, че окончателният пакет от мерки ще бъде готов и обявен до дни. До момента служебният премиер Андрей Гюров е провел срещи по темата с представители на големите търговски вериги, транспортния бранш, банковия сектор, както и с ръководството на Българската петролна и газова асоциация.

Според премиера с мерките ще се избегне затваряне на бизнеси и съкращаване на работници.

В сряда правителството задейства компенсаторната мярка от 20 евро месечна помощ за най-уязвимите групи. До активирането на мярката се стигна след като в три последователни дни средната цена на дизела у нас е 1,60 евро.