Не се отчита мигрантски натиск по българо-турската граница заради войната в Близкия изток

Българските власти към момента не отчитат миграционен натиск към българо-турската граница заради конфликта в Близкия изток. Това стана ясно по време на среща в Бургас между правоприлагащите органи България и Турция.

Павел Йоргакиев, началник сектор "Престъпления, свързани с незаконно пребиваване и пребиваване на чужденци": "В момента ситуацията е спокойна. Предвид зимния сезон няма много регистрирани преминаващи незаконно чужди граждани. Предвид ескалацията на конфликта в Близкия изток възможно е да има ръст, но към момента не се отчита такъв. В сравнение с миналата година по това време дори е доста намалял и се надяваме, че ще остане в този размер."

Въпреки това мерките срещу нелегалната миграция остават завишени. Според българските власти те не са намалели в нито един момент, като дори се засилват превантивно.

д-р Юсуф Гюлер, заместник областен управител на Къркларели: "В Турция обстановката е спокойна. Ние сме в много добра комуникация с нашите български партньори и няма никакъв проблем нито от българска, нито от турска страна. Проведохме много добри срещи, за да са по-безопасни границите."

Събитието в Бургас е в рамките на проекта "Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на териториите на областите Бургас, Хасково и Ямбол и провинциите Одрин и Къркларели в областта на миграцията".

"Проектът е важен, защото напипва много наболяла тема в нашата държава и в съседната на нас държава – Турция, която, за съжаление, все още е актуална. Предвид процесите, които виждаме на глобално ниво, ще продължим да се сблъскваме с нелегалната миграция и занапред. Ценното в проекта е, че инвестираме в човешкия ресурс, уменията на представителите на правораздавателните институции, обмяната на опит с техни сходни структури в други държави и не на последно място се постарахме да обновим и тяхното техническо оборудване, така че да имат една по-голяма увереност в ежедневната си работа"“, заяви Десислава Георгиева от Регионалното министерство, което е финансиращият орган на проекта.

По проекта българската страна е насочила средства основно към закупуване на високопроходими автомобили и специализирани бусове, които ще се използват при оперативни дейности.