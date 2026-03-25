БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Не се отчита мигрантски натиск по българо-турската граница заради войната в Близкия изток

від БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българските власти към момента не отчитат миграционен натиск към българо-турската граница заради конфликта в Близкия изток. Това стана ясно по време на среща в Бургас между правоприлагащите органи България и Турция.

Павел Йоргакиев, началник сектор "Престъпления, свързани с незаконно пребиваване и пребиваване на чужденци": "В момента ситуацията е спокойна. Предвид зимния сезон няма много регистрирани преминаващи незаконно чужди граждани. Предвид ескалацията на конфликта в Близкия изток възможно е да има ръст, но към момента не се отчита такъв. В сравнение с миналата година по това време дори е доста намалял и се надяваме, че ще остане в този размер."

Въпреки това мерките срещу нелегалната миграция остават завишени. Според българските власти те не са намалели в нито един момент, като дори се засилват превантивно.

д-р Юсуф Гюлер, заместник областен управител на Къркларели: "В Турция обстановката е спокойна. Ние сме в много добра комуникация с нашите български партньори и няма никакъв проблем нито от българска, нито от турска страна. Проведохме много добри срещи, за да са по-безопасни границите."

Събитието в Бургас е в рамките на проекта "Повишаване на капацитета и подобряване на сътрудничеството на правоприлагащите органи на териториите на областите Бургас, Хасково и Ямбол и провинциите Одрин и Къркларели в областта на миграцията".

"Проектът е важен, защото напипва много наболяла тема в нашата държава и в съседната на нас държава – Турция, която, за съжаление, все още е актуална. Предвид процесите, които виждаме на глобално ниво, ще продължим да се сблъскваме с нелегалната миграция и занапред. Ценното в проекта е, че инвестираме в човешкия ресурс, уменията на представителите на правораздавателните институции, обмяната на опит с техни сходни структури в други държави и не на последно място се постарахме да обновим и тяхното техническо оборудване, така че да имат една по-голяма увереност в ежедневната си работа"“, заяви Десислава Георгиева от Регионалното министерство, което е финансиращият орган на проекта.

По проекта българската страна е насочила средства основно към закупуване на високопроходими автомобили и специализирани бусове, които ще се използват при оперативни дейности.

#кризата в Близкия изток #Бургас #мигрантски натиск

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ