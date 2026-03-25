БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Чете се за: 00:50 мин.
Чете се за: 02:47 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 00:47 мин.
Чете се за: 04:02 мин.
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов протест във Варна заради тежка катастрофа, при която загинаха две жени на тротоара

от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пореден протест се проведе във Варна, провокиран от тежката катастрофа в края на миналата година на улица "Дрин", при която бяха блъснати и убити на тротоара две жени. Инициативата е на Петър Станев, който загуби своята баба и настоя за спешни мерки, които да гарантират безопасността на пешеходците.

В началото на годината общинската комисия "Обществен ред, сигурност и безопасност на движението" взе решение да се поставят обезопасителни колчета на критични места за пешеходците в града и неравности за ограничаване на скоростта. Но няма резултат.

Три месеца след инцидента опасният участък все още не е обезопасен, казва Петър Станев, внук на една от загиналите жени. Според него в града има много рискови места.

Петър Станев: "Това е неприкосновена зона, но това е само на хартия. Както виждате, при самия случай липсваха колчета, сега също липсват такива. Исканията ми са да дадат точен срок, дати и най-вече кога ще се запознаят адвокатите ми със събраните до момента доказателства."

Адвокатът на Петър Станев твърди, че в продължение на три месеца общинската администрация е абдикирала от правомощията си.

Георги Радков, адвокат: "Има гласуван бюджет, но чисто технически са причините той да не може да бъде реализиран. За да се стигне до това ПТП, ако имаше точно изградените системи за безопасност, резултатът най-вероятно може би щеше да бъде една идея по-лек, надяваме се въобще да нямаше и жертви."

В писмено съобщение от Община Варна отговориха, че подхождат изключително сериозно към осигуряване безопасността на пешеходците. Монтирането на ограничителни колчета по тротоарите, каквито е имало и по време на инцидента, е да се предотврати неправомерното паркиране. Поставянето на обезопасителни колчета обаче технически не е възможно заради ограничената широчина на тротоара в конкретния участък. А тъй като кръстовището е със светофарна уредба, съгласно действащите нормативи не се предвижда изграждане на изкуствени неравности.

#загинали жени #блъснати #катастрофа във Варна #тротоар

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Регионални

Чете се за: 03:37 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 02:10 мин.
Чете се за: 01:30 мин.
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ