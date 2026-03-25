Скок в цените на превозите: Транспортният бранш с искания към служебната власт, но без решение

Скок в цените на автобусните билети за междуградските превози в Пловдивска област заради кризата с горивата. Увеличението в цените на билета до София достига до 25 процента. На този фон се проведоха редица срещи на брашна с представители на властта днес.

9 евро и 20 цента – толкова дава Светла за билет от Пловдив до София тази сутрин.

Светла Радкова: "Спрямо цените на петрола, то всичко е повишено като цяло, да, откакто е еврото всичко е повишено."

Увеличение в цената е забелязала и Кичка, която днес е платила 8 евро за билет.

Кичка Бонева: "Вчера е било 7, днес е 8, доста е, изведнъж едно евро. Така, ако продължава с тези увеличения толкова набързо, не знам."

От бранша вече отчитат загуби.

Петко Ангелов – собственик на транспорта фирма: "Около 20 цента на литър се губят при зареждане. За една фирма като моята, в градския транспорт, загубите са близо 200 хиляди евро. При камионите, които също зареждат в България, загубите достигат до 300 хиляди евро. Те са огромни и фирмите няма да издържат да работят." Йордан Арабаджиев – Съюз на международните превозвачи: "Липсват оборотни средства в транспортните фирми, тъй като горивото постоянно се увеличава и затова настояваме за бързи мерки." Милена Милтенова – Конфедерацията на автобусните превозвачи в България: "Всяко увеличение на цената на билета води до отлив на потребители на услугата."

Именно заради поскъпването на билетите и загубите, които търпи транспортният сектор, днес се проведоха три срещи със служебната власт – две в Министерството на транспорта и една в Министерския съвет. На тях браншът представи исканията си, но до решение не се стигна.

Димитър Димитров - Камара на автомобилните превозвачи в България: "Трите мерки, които сме предложили – накрая на месеца на базата заредените количества гориво превозвачите да получават т. нар. виртуален баланс от 28% от зареденото гориво. Втората мярка – разсрочване на лизингови кредитни вноски. Трета мярка – настоявахме този бюджет да бъде увеличен, за да могат да пристигнат ликвидни средства в сектора."

От транспортния сектор заявиха, че в петък служебният кабинет ще разгледа предложените от тях мерки, а конкретни решения очакват през следващата седмица.