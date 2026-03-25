След вота в Словения: Опозиционна партия ще оспорва резултатите от ранното гласуване

Лидерът на опозиционната Словенска демократическа партия – Янез Янша заяви, че ще оспорва резултатите от ранното гласуване в страната, проведено преди вота на 21 март.

По думите му, в изборния ден е имало много нередности, и по-конкретно било възможно урни, с бюлетини, пуснати по пощата, да не са отчетени.

Янша, който се смята за привърженик на президента на Съединените щати – Доналд Тръмп и за съмишленик на унгарския премиер Виктор Орбан, заяви, че резултатите не са "надеждни".

Управляващата партия на премиера Роберт Голоб "Движение Свобода" печели 29 от 90-те места в парламента. Словенска демократическа партия ще има 28.