Български учени откриха нова „свръхземя“

Екзопланета без аналог в Слънчевата система откриха български учени от Софийския университет, част от международен екип. Тя е от вида „свръхземя“, 5 пъти по-тежка от Земята и се намира на 91 светлинни години от нея.

Екзопланетите обикалят около звезди извън Слънчевата система. Учените от Физическия факултет на Софийския университет от години ги проучват и обясняват какво представлява „свръхземята“.

Откритата планета обикаля около звезда, известна с името Макондо. Тя е част от южното съзвездие Помпа и е кръстена на град от романа „Сто години самота“ на Габриел Гарсия Маркес.

Българските учени достигат до откритието след анализ на данни от 2004 до 2017 г., събирани от спектографа HARPS, разположен на телескоп в обсерватория в Чили.