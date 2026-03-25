Спомен за Леда Тасева: Навършват се 100 години от рождението на голямата актриса

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Пред Народния театър е подредена изложбата "Леда Тасева – свободна и обичана"

Снимка: БГНЕС
В седмицата на празника на театъра си спомняме за актьорите, оставили незаличими следи на сцената. Изложбата "Леда Тасева – свободна и обичана" е посветена на 100-годишнината от рождението ѝ. Събитието е част от програмата на Софийския театрален салон и се организира от Съюза на артистите в България.

Изтънчена, смела, неподражаема – ето я в "Харолд и Мод", под режисурата на Хачо Бояджиев. И още роли като за учебник в "Човекоядката" с награда от Съюза на артистите, както и във филмите "Да обичаш на инат", "Откога те чакам" и "Прозорецът", с награда от киногилдията.

Деница Езекиева - театровед, САБ: "Леда Тасева е голямата загадка на българския театър. Тя е актриса, която е извън клишетата и на социалистическия театър, на битовия и този, свързан с темите на деня. Когато започва да работи с "бургаската четворка", когато започва промяната в българския театър, през 60-те години, тя изнася с големите роли на раменете си репертоара. Но интересното е, че не се задържа като репертоарна актриса, защото някакси до последно остава неразбрана."

Тя напуска твърде рано земната сцена, но оставя ярка следа в театъра и киното.

Деница Езекиева - театровед, САБ: "И в киното не е видяна, не е разбрана, в смисъла на голямата роля, на голямото филмово откритие."

снимки: БГНЕС

В 28 пана в Градската градина пред Народния театър излизат историите на Леда Тасева – от сцената и екраните, и от личните емоции.

#Леда Тасева #100-годишнина #изложба

