Президентът Илияна Йотова откри третото издание на Международния форум за кирилицата

Цанка Николова от Цанка Николова
Снимка: БТА
България е родината и пазителят на свещената кирилица – с тези думи президентът Илияна Йотова откри третото издание на Международния форум за кирилицата. Тя подчерта, че азбуката е основата на езика, на родовата ни памет и националната ни идентичност. Конференцията “Духовното наследство в дигиталния век” събра на едно място учени от БАН и от български университети, заедно с авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан и Китай. Форумът е по инициатива на президента Илияна Йотова.

Красивите ни букви отново са на фокус пред света. И едно послание, което трябва често да си напомняме - родената в България кирилица безспорно има своето бъдеще в дигиталния век.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Буквите помнят и те ни надживяват. С писаното слово, човечеството не забравя своето минало и рисува бъдещото си. Едни и същи думи ни служат още от изворите на нашата държавност, та до днес, когато пак с вездесъщите думи дори разговаряме с изкуствения интелект. Изкуственият интелект без нашите букви и без нашите думи е само мъртва машина."

Кирил Генков, ученик в НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ": "Кирилицата в нашето време, в глобалното онлайн пространство може да се засвидетелства единствено от нас хората, които пазим и тачим нашата азбука, нашия език, нашата култура."

През вековете българската кирилица достига до много кътчета по цял свят. Дори Китай не прави изключение.

проф. д-р Чен Ин, ръководител на Катедрата по българистика в Пекинския университет: "Аз винаги казвам, че писането е трудно за китайския език, а говоренето е по-лесно, отколкото българския език, защото за българския език особено трудна за нашите студенти е граматика - свършен вид, несвършен вид, причастие, деепричастие."

Христо Димитров, ученик в НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ": "Езикът е първото нещо, което сближава мен с всеки друг българоговорящ и ограничава и разграничава мен от всеки друг чуждестранен човек - езикът е първото нещо, което ни дефинира като нация."

В знак на почит към небесния покровител на българите – Св. Иван Рилски и 1080-ата годишнина от успението му форумът продължава утре в Рилския манастир.

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #Международния форум за кирилицата

