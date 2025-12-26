БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Йохен Хемлеб разказва за една от най-големите мистерии на Еверест

от БНТ
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Германецът е писател и режисьор, председател на журито на фестивала в пиринския град и за трети път част от него.

Хелмед
Йохен Хемлеб е поредният гост в рубриката „Банско Филм Фест“. Писател и режисьор, председател на журито на фестивала в пиринския град и за трети път част от него. Човек, посветил се на историята на алпинизма. Един от основните изследователи на загадката за изчезването на Джордж Малъри и Андрю Ървин на Еверест през 1924 г. Йохен се запалва по алпинизма още като дете.

„Причината защо толкова дълго, или защо толкова рано съм запален по планинарството се крие в моя баща. Той става родител на доста зряла възраст, когато е на 57 години. Самият той е катерач и планинар от 1932 г. От него съм чувал много истории за планината и катеренето. От там се корени тази моя страст“, коментира Хемлеб пред БНТ.

Посвещава огромно време в търсене какво точно се е случило с Джордж Малъри и Андрю Ървин преди повече от век на Еверест.

„Тази загадка ме вдъхновява вече много дълго време като започна още в ранна детска възраст. Извезването на тези двама души, които са легендарни фигури за алпинизма, и специално Джордж Малъри, и въпросът дали през 1924 г. те наистина изкачват най-високия връх в света. По-късно в моя живот преследването на тази загадка и нейния отговор води до това, че през 1999 г. аз станах инициатор и ръководител на специална експедиция, чиято цел беше да търси информация за това. Тази експедиция откри тялото на Джордж Малъри. Впоследствие направих още три такива и издадох четири книги по темата. Специално тук на „Банско Филм Фест“, разказвам историите на досегашното развитие на тази загадка – какво се знае, какво се е случило и какви въпроси още остават“, разказа Хелмеб.

Той сподели и някои от основните акценти от тази толкова любопитна тема.

„Това е много всеобхватна тема. Знаем, че двамата – Ървин и Малъри, сутринта се отправят да изкачват Еверест. Знаем също, че със сигурност са достигнали до височина от 8500 м. Там е открито най-височинното доказателство – една от кислородните бутилки, които са носели със себе си. Това е най-високо намерената следа. Това, което остава като големи въпроси засега без отговор, къде точно са минали, дали са направили обход, за да се качат. Каква точно е била траекторията на движение и техния маршрут, по който са изкачвали планината. Дали са се опитали да минат по по-обходен път, или не. И дали са тръгнали са тръгнали да се връщат. Дали са се отказали преди да достигнат върха. Това са все въпроси, на които все още нямаме отговор. Също така не се знае какво е станало с Ървин. За Малъри знаем, че е имало злополучен инцидент при слизането, докато за Ървин не се знае дали е паднал. Изобщо по какъв начин е починал. През есента на 2024 г. са намерени неговите тленни останки в падината на планината. Т.е. – е паднал, но по какъв начин остава отворен въпрос“, сподели Хемлеб.

Вижте цялата история във видеото!

#Йохен Хемлеб #Банско филм фест 2025

