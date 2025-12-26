БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Витлеемска звезда посреща на входа на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Витлеемската звезда посреща посетителите в църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси.

Тя е една от най- старите в селището, където са изградени 7 храма.

Във вътрешността й са изографисани и образите на някои от древногръцките философи, което рядко се среща в православна църква.

В българските православни храмове подобни неканонични изображения се срещат само на две места – в арбанашката църква и в трапезарията на Бачковския манастир.

Шестлъчевата Витлеемска звезда над входа на църквата „Рождество Христово“ насочва към раждането на Спасителя и патрона на храма.

Теодора Гюлева – екскурзовод в РИМ – Велико Търново: Чрез присъствието на Витлеемската звезда на входа е подсказан и патрона на църквата – Христос или по-скоро появата на Христос.

По стените, редом със светци и библейски сцени, са изографисани древногръцките философи и мислители, сред които Платон, Аристотел и Питагор

Теодора Гюлева – екскурзовод в РИМ – Велико Търново:
„Оказва се, че за много философи и теолози древногръцката философия е била основа за разработване на тяхната философия- теософия впоследствие, за да я направят по-разбираема и по-приемлива за хората, които ще я прочетат. Затова и философите постепенно през 17- ти век стават част от стенописите на някои църкви. Една от тези църкви е „Рождество Христово“.“

Храмът „Рождество Христово“ е уникален и със своята архитектура

Теодора Гюлева – екскурзовод в РИМ – Велико Търново: „Църквата „Рождество Христово“, строена в края на 16 - ти век се състои от мъжко, женско отделение, параклис и галерия. Поради важността на тази църква, съдейки по мащабите й, не малка за времето си. Било е важно в нея да се покаже преклонението пред човешкото познание.

Стенописването на храма продължава близо сто години и е дело на български и гръцки зографи.

#арбанаси #храм

Последвайте ни

ТОП 24

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
1
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
2
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
Жълт код за студено време в 10 области
3
Жълт код за студено време в 10 области
САЩ нанесоха удари в Нигерия
4
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
5
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
6
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
5
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
6
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...

Още от: Регионални

Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
Транспортираха с моторни шейни двама туристи, облечени с анцуг и по маратонки в планината
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Чете се за: 02:42 мин.
Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално
Чете се за: 01:05 мин.
Пътната обстановка в София е нормална, пътищата до Витоша са опесъчени Пътната обстановка в София е нормална, пътищата до Витоша са опесъчени
Чете се за: 01:00 мин.
След падналия сняг - все още има места без ток След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
Обявиха бедствено положение в село Гелеменово Обявиха бедствено положение в село Гелеменово
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския патриарх
Патриарх Даниил в Истанбул: Негово Светейшество служи с Вселенския...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Любчо - история за обич и грижа Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 3 720 000 лева събра "Българската Коледа", кампанията...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ