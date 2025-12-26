Витлеемска звезда посреща на входа на църквата "Рождество Христово" в Арбанаси

Витлеемската звезда посреща посетителите в църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси.

Тя е една от най- старите в селището, където са изградени 7 храма.

Във вътрешността й са изографисани и образите на някои от древногръцките философи, което рядко се среща в православна църква.

В българските православни храмове подобни неканонични изображения се срещат само на две места – в арбанашката църква и в трапезарията на Бачковския манастир.

Шестлъчевата Витлеемска звезда над входа на църквата „Рождество Христово“ насочва към раждането на Спасителя и патрона на храма.

Теодора Гюлева – екскурзовод в РИМ – Велико Търново: Чрез присъствието на Витлеемската звезда на входа е подсказан и патрона на църквата – Христос или по-скоро появата на Христос.

По стените, редом със светци и библейски сцени, са изографисани древногръцките философи и мислители, сред които Платон, Аристотел и Питагор

Теодора Гюлева – екскурзовод в РИМ – Велико Търново:

„Оказва се, че за много философи и теолози древногръцката философия е била основа за разработване на тяхната философия- теософия впоследствие, за да я направят по-разбираема и по-приемлива за хората, които ще я прочетат. Затова и философите постепенно през 17- ти век стават част от стенописите на някои църкви. Една от тези църкви е „Рождество Христово“.“

Храмът „Рождество Христово“ е уникален и със своята архитектура

Теодора Гюлева – екскурзовод в РИМ – Велико Търново: „Църквата „Рождество Христово“, строена в края на 16 - ти век се състои от мъжко, женско отделение, параклис и галерия. Поради важността на тази църква, съдейки по мащабите й, не малка за времето си. Било е важно в нея да се покаже преклонението пред човешкото познание.

Стенописването на храма продължава близо сто години и е дело на български и гръцки зографи.