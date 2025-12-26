БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази

Наводнени бяха няколко приземни етажа на къщи, дворове и един хотел

обявиха бедствено положение село гелеменово
Слушай новината

Нормализира се ситуацията в пазарджишкото село Гелеменово, след като реката която преминава през населеното място, преля вчера след проливните дъждове.

Наводнени са няколко приземни етажа на къщи, дворове и един хотел.

През цялата нощ багери на Напоителни системи укрепваха дигата с инертни материали. Частичното бедствено положение остава за седем дни, а през следващите дни Междуведомствена комисия ще започне да описва щетите.

Нивото на водата на река Телки дере рязко се е покачило в късния следобед на Коледа. В ниската част на село Гелеменово излязла от коритото си и стигнала до имотите на хората за броени минути.

Михаил Чолаков: Излизам отвън гледам една лека струйка вода докато си обуя обувките, грабна лопатата излизам горе на дигата на Телки дере идва вече голямата струя и спасение няма.

Какво е наводнено?

Приземния етаж ми е наводнен, двора, оградата е съборена.

Наводнени са още два имота. Придошлата река е нанесла поражения и върху две улици в селото. През цялата нощ тежка техника на Напоителни системи е укрепвала дигата с инертни материали, за да не се стигне до нейното разрушаване.

Светлана Андреева - кмет на с. Гелеменово: На две критични точки имаше багери имаше и други които са в готовност, аз и жители от селото дежурихме през цялата нощ наблюдавахме как протича ситуацията към момента ситуацията е спокойна, нивото на водата драстично намаля няма в момента опасност.

Коритото на реката е укрепвано през 2007 и 2013 година. Според местната власт, обилните валежи, а не непочистеното дере са довели до наводнението.

Петър Куленски – кмет на община Пазарджик: Причината беше огромното количество вода за много кратък период която се вля в река Телки дере. Всъщност река Телки дере има много голям водосбор. Предстои описване на щетите отстраняване на същите.

Екипите на Напоителни системи ще останат в селото до пълното отводняване на района.

#Гелеманово #наводнение

Последвайте ни

ТОП 24

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
1
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
2
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
Застудяването ще продължи
3
Застудяването ще продължи
Жълт код за студено време в 10 области
4
Жълт код за студено време в 10 области
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
5
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
6
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
5
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
6
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на...

Още от: Регионални

Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално
Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално
Пътната обстановка в София е нормална, пътищата до Витоша са опесъчени Пътната обстановка в София е нормална, пътищата до Витоша са опесъчени
Чете се за: 01:00 мин.
След падналия сняг - все още има места без ток След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
Обявиха бедствено положение в село Гелеменово Обявиха бедствено положение в село Гелеменово
Чете се за: 01:02 мин.
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
17215
Чете се за: 01:55 мин.
Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР) Усложнена зимна обстановка в някои части на страната (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Любчо - история за обич и грижа
Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
България празнува втория ден на Рождество Христово България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ