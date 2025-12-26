Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите

Нормализира се ситуацията в пазарджишкото село Гелеменово, след като реката която преминава през населеното място, преля вчера след проливните дъждове.

Наводнени са няколко приземни етажа на къщи, дворове и един хотел.

През цялата нощ багери на Напоителни системи укрепваха дигата с инертни материали. Частичното бедствено положение остава за седем дни, а през следващите дни Междуведомствена комисия ще започне да описва щетите.

Нивото на водата на река Телки дере рязко се е покачило в късния следобед на Коледа. В ниската част на село Гелеменово излязла от коритото си и стигнала до имотите на хората за броени минути.

Михаил Чолаков: Излизам отвън гледам една лека струйка вода докато си обуя обувките, грабна лопатата излизам горе на дигата на Телки дере идва вече голямата струя и спасение няма. Какво е наводнено? Приземния етаж ми е наводнен, двора, оградата е съборена.

Наводнени са още два имота. Придошлата река е нанесла поражения и върху две улици в селото. През цялата нощ тежка техника на Напоителни системи е укрепвала дигата с инертни материали, за да не се стигне до нейното разрушаване.

Светлана Андреева - кмет на с. Гелеменово: На две критични точки имаше багери имаше и други които са в готовност, аз и жители от селото дежурихме през цялата нощ наблюдавахме как протича ситуацията към момента ситуацията е спокойна, нивото на водата драстично намаля няма в момента опасност.

Коритото на реката е укрепвано през 2007 и 2013 година. Според местната власт, обилните валежи, а не непочистеното дере са довели до наводнението.

Петър Куленски – кмет на община Пазарджик: Причината беше огромното количество вода за много кратък период която се вля в река Телки дере. Всъщност река Телки дере има много голям водосбор. Предстои описване на щетите отстраняване на същите.

Екипите на Напоителни системи ще останат в селото до пълното отводняване на района.