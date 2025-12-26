БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 3 720 000 лева събра "Българската Коледа", кампанията продължава

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тази година кампанията е посветена на хронично и тежко болните деца

720 000 лева събра българската коледа кампанията продължава
Двадесет и третото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ под патронажа на президента на Република България продължава.

Тази година кампанията е посветена на хронично и тежко болните деца.

Над 3 720 000 лева достигна набраната сума след края на благотворителния спектакъл, който се състоя в Народния театър „Иван Вазов“.

Към момента са изпратени 250 000 дарителски SMS на номер 1117 от началото на кампанията, която беше обявена от президента Румен Радев на първи декември в УМБАЛ „Александровска“.

На коледния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ присъстваха президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева, представители на държавни институции, дипломати, дарители, посланици на кампанията и деца, подпомогнати от „Българската Коледа”.

В подкрепа на децата на “Българската Коледа” от сцената на Народния театър послания отправиха популярни български музиканти, певци, танцьори, актьори, спортисти и журналисти. Концертът бе реализиран от екипа на „Dream Team Group” и излъчен на живо по Нова телевизия, БНТ и Българското национално радио.

Вече 23-а година каузата „Българската Коледа“ утвърждава дарителските традиции в страната и печели обществена подкрепа. Благодарение на активната подкрепа от дарители и партньори инициативата подпомага всяка година над 550 деца и осигурява високотехнологична медицинска апаратура за лечебни заведения от цялата страна.

Двадесет и третото издание на благотворителната инициатива ще продължи до края на месец ноември 2026-а година. Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно, а заявления за осигуряване на апаратура за лечебни заведения до 31 януари 2026 година.

Допълнителна информация за „Българската Коледа“, както и за начините, по които може да бъде направено дарение, са посочени на интернет-страницата на благотворителната инициатива:

www.bgkoleda.bg.

На същия адрес може да откриете и реда за кандидатстване за подпомагане в рамките на инициативата.

#кампания #"Българската Коледа" #дарения

Съпредседателите на "Да, България" се поклониха пред Тюркян чешма
Съпредседателите на "Да, България" се поклониха пред Тюркян чешма
Любчо - история за обич и грижа Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
Вярата на Ледения континент: Проф. Христо Пимпирев за Антарктида, науката и човешкия дух Вярата на Ледения континент: Проф. Христо Пимпирев за Антарктида, науката и човешкия дух
Чете се за: 03:47 мин.
Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим
Чете се за: 02:00 мин.
Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Турция Продължава посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
България празнува втория ден на Рождество Христово България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.

България празнува втория ден на Рождество Христово
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Любчо - история за обич и грижа Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално Проходът "Шипка" е почистен и опесъчен, пътува се нормално
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След падналия сняг - все още има места без ток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
