Митрополит Серафим: Църквата винаги се моли за мира, който е абсолютно необходим

Църквата винаги се моли за мира свише т.е. за мира, който слиза отгоре - от Бога и е абсолютно необходим, за да можем да живеем заедно като човеци, за да се спасяваме и да достигаме крайната цел на нашия живот във вечното небесно царство, това каза в "Денят започва" Неврокопският митрополит Серафим.

"Всеки един от църковните празници има една особеност, че следващият ден се отдава почит на този, който има най-голям принос за това, което се е случило. В случая на Рождество Христово, ако на самия ден почитаме родилия се Христос, най-подобаващо е на следващия ден да почетем майката, която го е родила т.е. почитаме Света Богородица".

В нашето съвремие имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството. Едно дете живее добре, когато неговото семейство има своята пълнота, каза още митрополит Серафим.

Според него светът ни е станал много консуматорски и все повече хора търсят духовните ценности и истината, от която човек има нужда.

"Човек е свободен, когато познава истината и може да борави свободно с нея. Трябва да обикнем истината и тя ще ни направи свободни".

Това са ценности, които са вечни и "са по-скъпи от всичко друго, което този свят ни предоставя", допълни той.

Единственото, което взимаме със себе си след края на нашия живот не са материалните неща, а духовните ценности.

