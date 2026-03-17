Пилотен проект за подобряване на храната в детските градини у нас

Пилотен проект за подобряване на храненето в детските градини започва в столичния район „Слатина“ от септември. Основната цел е изграждане на първия цялостен модел за хранене в детските градини – от доставката на продуктите и приготвянето на храната до насърчаването на децата да формират хранителна култура.





Десислава Желязкова - зам.-кмет на Столичната община с ресор "Образование, спорт и младежки дейности": „Там ще има кухня-майка, която ще обслужва детските градини в района. Тя ще е към детска градина. Не търсим частна услуга. Просто механизмът е малко по-различен, с повече техника, която ще им помага да подготвят храната, с по-малко персонал и с по-малко използвана електроенергия. Смятаме да направим и малки градинки в първия пилотен район, в които да могат децата да виждат как порасва храната, така биха могли да имат по-голям интерес да я опитат.

В момента менютата в детските градини се правят от медицинските сестри или домакина, които нямат необходимите знания, за да могат дори от рецептурник да комбинират правилно така, че на седмична база да излезе необходимото количество витамини, протеини и минерали за дете, тоест храната се оказа непълноценна.“



