Жълт код за студено време в 10 области

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
жълт код студено време области
Днес над по-голямата част от страната валежите от дъжд и сняг ще спрат, а вятърът ще стихне. Минималните температури ще бъдат между минус 7° и 3°, в София – около минус 1°.

Код жълто - предупреждение за ледено време, при което температурите и през деня остават под нулата, е обявен в Северна България за десет области, където максималните температури ще бъдат не повече от минус 2° - минус 1°. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Търговище.

В останалата част от страната следобед се очакват стойности от 0° до 8° , в София - около 4°. Ще духа слаб, в Североизточна България - умерен вятър от запад-северозапад, като след обяд ще се усилва.

В планините ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат около минус 6 – минус 5 градуса.

През следващите дни до края на тази и през първата половина на новата седмица облачността ще е променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони, ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а в неделя в Югозападна България ще е до умерен, в останалата част от страната - силен.

Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°.

В Дунавската равнина снежната покривка ще се задържи и температурите там ще останат с 2 - 3° по-ниски.

#прогнозата за времето #времето #прогноза за времето #жълт код #новини в Метрото

