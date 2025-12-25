БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи...
Чете се за: 02:42 мин.
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

Утре спира да вали и вятърът утихва

Чете се за: 02:05 мин.
Жълт код за студено време е обявен в 10 области

С валежи от дъжд и сняг посрещнахме коледния ден, но през нощта почти в цялата страна ще спре да вали, а вятърът в по-голямата част от страната до сутринта ще стихне. Минималните температури утре ще бъдат между минус 7° и 3°, в София – около минус 1°.

Код жълто - предупреждение за ледено време, при което температурите и през деня остават под нулата, е обявен в Северна България за десет области, където максималните температури ще бъдат не повече от минус 2° - минус 1°. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Търговище.

В останалата част от страната следобед се очакват стойности от 0° до 8° , в София - около 4°.

През деня облачността временно ще намалее, но след това отново ще се увеличи, първо в североизточните райони. Ще духа слаб, в Североизточна България - умерен вятър от запад-северозапад, като след обяд ще се усилва.

В планините ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури по най-високите ни върхове ще бъдат около минус 6 – минус 5 градуса.

През следващите дни до края на тази и през първата половина на новата седмица облачността ще е променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и планинските райони, ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, а в неделя в Югозападна България ще е до умерен, в останалата част от страната - силен. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 1° и 6°.

В Дунавската равнина снежната покривка ще се задържи и температурите там ще останат с 2 - 3° по-ниски.

