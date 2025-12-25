БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Гостите на Банско Филм Фест 2025": Матео Дела Бордела, който направи нов маршрут на Серо Торе

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Италианецът говори за страстта си към Патагония.

Матео дела Бордела
В епизод 20 от поредицата "Гостите на Банско Филм Фест 2025" ви срещаме с италианския катерач Матео Дела Бордела, роден във Вареза – малко градче на север от Милано, от дете изкушен от катеренето. В последствие става част от престижния клуб „Паяците на Леко“, както и член на италианския академичен алпийски клуб.

„Започнах да се занимавам с катерене доста малък – когато бях на 12 г., благодарение на баща ми. По-късно се присъединих към най-известния катерачен клуб в Италия. За мен това беше огромен шанс. Даде ми смелостта да мечтая за големи планини по целия свят. И тъй като в исторически план „Паяците на Леко“ е много свързан с Патагония, има големи традиции там, чести слушахме истории за Серо Торе, Фицрой (върхове в Патагония). Разбира се, моите мечти бяха свързани с това да катеря тези красиви върхове в Южна Америка. Харесвам стени, които са стръмни, вертикални и са в отдалечени места в планините. Търся планини и върхове, които, когато ги видя, усещам искра, която ми казва: Това е красиво, изглежда невъзможно, но искам да опитам да го изкача“, коментира Матео дела Бордела.

Той сподели и своята философия за изкачване и какъв стил предпочита да използва.

„Философията ми е да ограничавам технологичните приспособления, които помагат. Минимално оборудване, без фиксирани въжета и оставяне на следи. Искам да имам пълно изживяване, пълно усещане за планината и за катеренето. Да бъде, колкото може, по-директно и по-реалистично. Първото ми правило е уважение към планината, т.е. опитвам се да я оставя толкова чиста, колкото съм я намерил. И също така да направя изкачванията в алпийски стил, с приятели, по прост начин. Но, в същото време с пълно уважение към планината“, добави италианецът.

Неговото любимо място за катерене е в Патагония. Сподели и за най-предизвикателните експедиции, които е правил там.

„За мен Патагония е най-доброто място в света. Там съм бил на много места, но ако трябва да избера едно, със сигурност ще кажа за пътуването ми преди три години, когато успях да прокарам нов маршрут на Серо Торе. Това е мечтан връх, най-красивият. Най-легендарният за катерене. Откриването на нови маршрути е частта в алпинизма, която най-много ме привлича. Това беше голямо постижение, но и голяма житейска история, защото зад това стои една голяма история и беше постигнато в труден момент. Маршрутът, наречен „Братя по оръжие“ е най-голямото ми постижение, с което се гордея най-много. Тази мечта започна с двама мои близки приятели. Две години катерехме заедно, но не успявахме да направим този маршрут. Смятахме да опитваме отново и отново, докато не успеем. За съжаление, през 2020 г. и двамата ми приятели загубиха живота си в Алпите. Това беше ужасно. Успях да рестартирам благодарение на други двама мои приятели. Те ми казаха, че наистина трябва да реализирам тази мечта. И така, през 2022 г. успяхме най-сетне да изкачим този красив маршрут и да реализираме и посветим тази мечта на приятелите ми, които загинаха“, добави Матео дела Бордела.

Вижте неговата история във видеото!

