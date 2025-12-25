БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България празнува Рождество Христово

от Екип на "По света и у нас"
Патриарх Даниил призова за мир и единение

българия празнува рождество христово
Снимка: БТА
Рождество Христово е! През целия ден днес храмовете в страната бяха пълни, а хората се поздравяваха с най-радостната вест - раждането на Божия син - началото на нашето спасение.

На този свят ден Христос идва на земята, за да изкупи греховете на човешкия род.

Днес християнският свят отбелязва Рождество Христово – един от най-светлите и обединяващи празници в годината. Празник на надеждата, вярата и любовта, който събира семействата и ни напомня за силата на доброто.

На Коледа почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата и истината. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната Златоустова света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Стотици вярващи се събраха в централния софийски храм. Богослужението беше отслужено в дух на молитва за мир, здраве и благоденствие, а храмът се изпълни с песнопения и светлина.

Българският патриах Даниил: „Бог ни е пожелал, Бог ни е дал този велик дар да бъде с нас. И като се замислим с каква висока чест ни е почел – да изправи Своя образ в нас, да бъде човекът богоподобен. Затова ние понякога много обезценяваме самите себе си и хората около нас, а Бог ни е дал такова високо достойнство – да бъдем синове Божии. И затова да се стремим да придобием това, което ни е донесъл – Неговия божествен мир, Неговото божествено снизхождение и смирение, Неговата божествена любов. Имаме ли тези дарове, тези добродетели – това е богоподобието на човека. И действително ще бъдем заедно с Него и няма да престанем да се наслаждаваме на Неговия мир и благодат. За много благословени години.“

"БНТ: Как можем да познаем Бога в себе си?

- Със сърцето си ще Го усетим. Това е нещо, което се усеща и не е необходимо да се обяснява. Просто се усеща. Той е в нас. Бог е любов и ние сме Неговите творения.“

"БНТ: Какво ще си пожелаете за Коледа?

- Спасение за душата.“

БНТ: Защо?

- Защото това е крайната цел на християнството. Постоянно трябва да се променяме към по-добро и съответно греховете, които вършим, и лошите привички да остават в миналото – това става с Божия помощ.“

"БНТ: Какво ще си пожелаете за днешния ден?

- Преди всичко здраве, повече мъдрост в делата и да бъдем по-усмихнати. Да имаме повече поводи за усмивка, но и самите ние да даваме такива.“

„Пожелаваме си за празника мир в мислите, мир в душите, спокойствие, надежда, топлина и доброта.“

„Другото може да се изработи, да се купи, да се направи. Нека на Рождество не мислим за разделението, нека по-скоро да мислим, че народът ни има сили и вяра да постигне успехи и благоденствие.“

Студено е, но е Коледа – Денят на спасението.

