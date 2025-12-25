В Северна България и по високите полета в Западна снеговалежите ще продължат и днес. В Горнотракийската низина, по Черноморието и в югозападните райони ще продължи да вали дъжд. В цялата страна е в сила предупреждение за значителни количества валежи.

По планинските проходи на Стара планина се очакват виелици и навявания. В Лудогорието има условия за поледици. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, а застудяването ще продължи с температури следобед от минус 4 градуса на места в северозападните райони до 6 - 7 градуса в югоизточните, в София - около 2 градуса.

През нощта обстановката ще се успокои. Вятър ще стихне, валежите почти навсякъде ще спират, най-късно утре сутрин в Централна Южна България и в крайните югоизточни райони от страната. Минималните температури ще са предимно между минус 5 и 0 градуса, в София около минус 1. Максималните стойности ще от около минус 2 градуса в Северна България, където е в сила и предупреждение за студено време, код жълто следобед, до около 6 - 7 градуса в югоизточните райони, в София - около 4 градуса.

Облачността временно ще се разкъса, ще намалее, но следобяд и привечер от североизток отново ще започне да се увеличава.

В периода до следващия вторник облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и в планинските райони, слабо ще превалява сняг, с по-голяма вероятност в неделя, когато ще е много ветровито. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса. Максималните ще се движат между 1 до 6 градуса. Предимно в Дунавската равнина снежната покривка ще се задържи и температурите там ще бъдат с около 2 - 3 градуса по-ниски.