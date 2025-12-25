БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На работа по празниците: Колко ще ни платят?
Чете се за: 02:10 мин.
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на...
Чете се за: 05:00 мин.
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?
Чете се за: 02:55 мин.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Застудяването ще продължи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Снимка: Архив/
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Северна България и по високите полета в Западна снеговалежите ще продължат и днес. В Горнотракийската низина, по Черноморието и в югозападните райони ще продължи да вали дъжд. В цялата страна е в сила предупреждение за значителни количества валежи.

По планинските проходи на Стара планина се очакват виелици и навявания. В Лудогорието има условия за поледици. Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток, а застудяването ще продължи с температури следобед от минус 4 градуса на места в северозападните райони до 6 - 7 градуса в югоизточните, в София - около 2 градуса.

През нощта обстановката ще се успокои. Вятър ще стихне, валежите почти навсякъде ще спират, най-късно утре сутрин в Централна Южна България и в крайните югоизточни райони от страната. Минималните температури ще са предимно между минус 5 и 0 градуса, в София около минус 1. Максималните стойности ще от около минус 2 градуса в Северна България, където е в сила и предупреждение за студено време, код жълто следобед, до около 6 - 7 градуса в югоизточните райони, в София - около 4 градуса.

Облачността временно ще се разкъса, ще намалее, но следобяд и привечер от североизток отново ще започне да се увеличава.

В периода до следващия вторник облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Само на отделни места, главно в североизточните и в планинските райони, слабо ще превалява сняг, с по-голяма вероятност в неделя, когато ще е много ветровито. Минималните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса. Максималните ще се движат между 1 до 6 градуса. Предимно в Дунавската равнина снежната покривка ще се задържи и температурите там ще бъдат с около 2 - 3 градуса по-ниски.

#прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода "Шипка"
1
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението през прохода...
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
2
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
3
Възрастен мъж внесе 4000 лева с нафталин в банка - предизвика пожар
Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред Отечеството"
4
Путин връчи на Мария Захарова орден "За заслуги пред...
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
5
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас
6
Патриарх Даниил: Нека мирът и любовта бъдат с всички нас

Най-четени

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
3
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
4
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
5
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
6
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали

Още от: Времето

Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Повсеместни валежи от дъжд и сняг днес
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
8011
Чете се за: 02:05 мин.
Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега? Жълт код за значителни валежи - кога да очакваме снега?
Чете се за: 03:12 мин.
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
44024
Чете се за: 02:47 мин.
Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа Дъжд и сняг, виелици и поледици по Коледа
21046
Чете се за: 02:57 мин.
Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг Облачно днес, на Бъдни вечер дъждът преминава в сняг
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата и истината
Днес почитаме Христовата същност - светлината, знанието, чистотата...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество
Чете се за: 05:00 мин.
Общество
Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна Внимание на пътя: Сняг и дъжд в почти цялата страна
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във Варна
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
За надеждата, която е по-силна от пепелта
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Сръбската НИС получи от САЩ време за преговори до март 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ