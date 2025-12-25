Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово

Милиони вярващи по света посрещнаха Рождество Христово. След две години война в Газа, коледният дух се завърна във Витлеем, на окупирания Западен бряг. Латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала води литургията в църквата "Света Екатерина" в града, който се смята за родно място на Исус Христос. Хиляди вярващи от целия свят се стекоха и на първите коледни литургии на папа Лъв XIV в базиликата "Свети Петър" в Рим. В ранния следобед Папата ще отправи и традиционното си коледно послание и благословия "Урби ет Орби", към града и към света.

Коледното дърво, музиката и празничното настроение се завърнаха на площад "Мангър" във Витлеем за пръв път от 2022 г. В полунощ, латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала оглави коледната литургия в църквата "Света Екатерина" и отправи послaние към вярващите за мир, надежда и обновление. Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят Витлеем за Коледа, след рязък спад в броя на туристите заради войната в Газа.

Алис Кайси, палестинка: "Нашият град Витлеем, родното място на Христос, е символ на издръжливост, живот и мир. И се надявам, че целият свят ще го посети."

Във Ватикана папа Лъв XIV оглави първата си литургия в деня на тържеството на Рождество Христово. В ранния следобед папата ще отправи и традиционното си коледно послание и благословия "Урби ет орби" - "Към града и към света".

В традиционната литургия за Бъдни вечер в базиликата "Свети Петър" главата на Римокатолическата църква каза, че историята на раждането на Исус Христос в обор, защото родителите му не са намерили хан, в който да отседнат, трябва да напомня на християните, че днес да откажеш помощ на беден или на непознат означава да отречеш самия Господ.

Папа Лъв XIV: "На земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Не е възможно да приемем единия, а да отхвърлим другия. Където има място за човека, има място и за Бог. Тогава дори една обор може да стане по-свещен от храм."

Снимки: БТА

Преди литургията 70-годишният папа излезе под поройния дъжд на площад "Свети Петър", за да поздрави събралите се вярващи, които наблюдаваха богослужението на гигантски екрани. Той им благодари, че са дошли дори и в дъжда и им отправи най-добри пожелания.