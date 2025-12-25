Здраве, благоденствие, вяра в доброто - пожеланията на политиците за Рождество

Пожелания за споделени щастливи моменти с близките ни хора, за топлина и обич в домовете ни, за лични успехи и просперитет на страната ни, отправя председателят на парламента Рая Назарян във Фейсбук.

"В деня на Рождество Христово отправям пожелания за споделени щастливи моменти с близките ни хора, за топлина и обич в домовете ни, за лични успехи и просперитет на страната ни. Днес си припомняме посланията на светлия християнски празник за милосърдие и вяра и изпълваме сърцата си с радост, благодарност и оптимизъм. Нека с мъдрост, постоянство и себеотдаденост сбъднем мечтите си и постигнем своите цели!"

Здраве, щастие, благоденствие, вяра в доброто - това пожелават лидерите на парламентарно представените партии, също чрез послания в социалната мрежа.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави българите още в полунощ.

"Спокойни и светли празници. Нека бъде светлина по пътя ни, сила в духа ни и вяра в делата ни!", обърнаха се от страницата си във Фейсбук от "Продължаваме Промяната".

Костадин Костадинов, лидер на "Възражане", пожела здраве, щастие и благоденствие.

С пост във Фейсбук Рождество Христово честити и Делян Пеевски, лидер на "ДПС - Ново начало".

"В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра.

Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския ѝ път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни.

Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!

Пожелавам ви мир, сигурност и успех.

Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои".

Лидерът на БСП Атанас Зафиров пожела да намерим сили да не се отказваме, да продължим с вяра и любов да се борим за него.

"С настъпването на най-светлите празници в годината Бъдни вечер и Рождество Христово, нека имаме очи и сърце за доброто, което ни се дава, да намерим сили да не се отказваме, да продължим с вяра и любов да се борим за него!

В период на изпитания и трудности, на усложнена вътрешнополитическа обстановка, вярвам, че най-висшата ценност на държавата, е семейството. Осъзнавам ясно, че като политици имаме дълг към традиционното българско семейство, което е проявление на най-висша ценност и основа на държавността.

Именно вярата в доброто, семейството, трудът като традиционни български ценности, осмислят каузите, платформите и програмите на левицата. С упование и вяра, че с годините сме натрупали своята мъдрост, се обръщам към Вас, в този най-светъл миг в годината – Рождество Христово!

Позволете ми да Ви поздравя с настъпването на големия християнски празник и да Ви пожелая благоденствие, мир, любов и вяра в доброто! Коледа е празник на семейството – бъдете заедно със семействата си! Бъдете здрави, спокойни и благословени!

Светъл празник!

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожелава мир в домовете ни, разбирателство помежду ни и надежда за утрешния ден.

"В тази свята Бъдни вечер нека отворим сърцата си за вярата и добротата.

Нека светлината на Рождество Христово донесе мир в домовете ни, разбирателство помежду ни и надежда за утрешния ден.

Днес повече от всякога имаме нужда от единство, от уважение и от силата да вървим напред заедно – с отговорност към България".

"Ден за тишина, смирение и вътрешна сила", пишат от партия "Величие" в утрото на Бъдни вечер.