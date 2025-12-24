Левче или евро в питката за Бъдни вечер?

Каква паричка предпочитаме да сложим в празничната питка тази вечер - левче или евро?

Домашно приготвената питка с паричка в нея е традиция за Бъдни вечер. Вярваме, че който я намери, ще има много късмет и благополучие. Тази година ритуалът на търсенето е още по-забавен, защото покрай приемането на еврото, в питката може да поставим две парички -лев и евро. Това избра да направи и Деси Симова от София.

Тази година предвид обстоятелствата и влизането ни в еврозоната, реших да сложа и левче и евро.Имам две дечица. Нека да бъдат за здраве и берекет и на двете деца. Дай боже, късмет и на двама им!

Семейството на Деси спокойно очаква Новата година и преминаването ни към евро като официална валута.

Няма да има превалутиране, няма да има смятания, кое е в лева, кое е в евро. Смятам, че така за всички ще бъде по-лесно.

Трескаво пазаруване за празника имаше днес в столицата. А хората бяха раздвоени коя паричка да сложат в питката.

Свекърва ми ще я прави и предполагам, че ще бъде левче. Защото те си спазват традицията. Ако съм аз щях да сложа евро, тъй като трябва да вървим напред.



Трябва да е евро, защото трябва да приемаме действителността. Ние минаваме към еврото, нещо по-хубаво за всички нас. Ами лев задължително, защото аз съм израснала с лева. За последна година левче, за да си го доизползваме, но от догодина евро.

Археологът Деян Драгоев предпочита левчето за празничната питка. Ще запази български монети, за да ги показва след време на децата си. Сега никой не знае след сто и повече години каква ще бъде нумизматичната им стойност.

Деян Драгоев, археолог, град Русе: Показателно е това, което се случва с българските монети от следосвобожденския период, тогавашните хора са си казвали – "е, каква стойност може да има това", но сега ако погледнем на аукционите, които се провеждат на Запад, какво се случва, ще видим, че част от тези наши левчета притежават и нумизматична стойност.

Левче или евро - няма грешен отговор, важно е монетата от празничната питка да ни носи радост и усещане за традиция.

Екип на "По света и у нас"