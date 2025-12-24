"Мото Коледа - да дарим усмивки" завладя Казанлък

Над 300 Дядо Коледовци на мотори създадоха истински празник в Казанлък.

Те направиха мотошествие по улиците на града, след което на централния площад демонстрираха зрелищно, но напълно контролирано каране, включително атрактивно изправяне на моторите на една гума.

Празникът продължи с най-очакваната част за най-малките - белобрадите гости ги зарадваха с подаръци, снимки и възможност да се качат на моторите, създавайки незабравими спомени.

Инициативата „Мото Коледа – да дарим усмивки“ се проведе за 11-а поредна година.