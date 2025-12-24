БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на...
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Бъдни вечер е!
"Мото Коледа - да дарим усмивки" завладя Казанлък

У нас
"Мото Коледа - да дарим усмивки" завладя Казанлък
Над 300 Дядо Коледовци на мотори създадоха истински празник в Казанлък.

Те направиха мотошествие по улиците на града, след което на централния площад демонстрираха зрелищно, но напълно контролирано каране, включително атрактивно изправяне на моторите на една гума.

Празникът продължи с най-очакваната част за най-малките - белобрадите гости ги зарадваха с подаръци, снимки и възможност да се качат на моторите, създавайки незабравими спомени.

Инициативата „Мото Коледа – да дарим усмивки“ се проведе за 11-а поредна година.

#Дядо Коледа на мотор #Казанлък

Още от: Регионални

Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението на прохода "Шипка”
Ситен снеговалеж и гъста мъгла затрудняват движението на прохода "Шипка”
Нощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари Нощният транспорт в София става по-достъпен от 1 януари
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ) Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
Водолази в Бургас посрещат Коледа в морето Водолази в Бургас посрещат Коледа в морето
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе за празника
Деца от пловдивското село Житница подготвиха Витлеемската пещера Деца от пловдивското село Житница подготвиха Витлеемската пещера
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер
У нас
Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа Опасно време: Оранжев и жълт код за обилни снеговалежи на Коледа
У нас
България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония България предложи доставки на мазут на Република Северна Македония
У нас
Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван Земетресение със сила 6,1 по Рихтер разтърси Тайван
По света
Пожар изпепели автомобили в Русе (СНИМКИ)
У нас
Новата версия на мирния план за Украйна
По света
Трима души загинаха при експлозия в Москва
По света
Благороден жест: Млад мъж зарадва самотна майка на три деца от Русе...
У нас
