Деца от пловдивското село Житница подготвиха Витлеемската пещера

За католическата общност у нас Рождество Христово е най-очакваният празник. Всяка година децата от енория "Успение Богородично" в пловдивското село Житница строят за празника Витлеемската пещера в църквата. Цялата общност трескаво се подготвя за тържествената литургия вечерта на 24 декември.

Вече месец деца от село Житница под ръководството на сестрите Францисканки репетират за празника. Пламен и Йоана без колебание приемат да влязат в ролите на Йосиф и Мария от нощта на чудото.

- Мария, колко е дълга тази нощ, почукахме на толкова врати и всички се затвориха за нас?! - Да, Йосифе. Хората са забързани, сърцата студени, а не знаят, че тази нощ самият Бог ще дойде при тях.

Най-сръчните участват в построяването на умалено копие на Витлеемската пещера, където според библейския разказ, се ражда Иисус. Майсторски децата претворят мястото и героите от притчата.

Павел Павлов: "Подреждах мъха, камерите, ето тези лампички по пътя ги слагах."

Пресъздаването на Витлеемската пещера датира още от 13 век, когато Свети Франциск за първи път представя сцената на Рождеството.

сестра Красимира Говедарска - енория "Успение Богородично", с. Житница: Ние сме сестри Францисканки, така че той е нашият покровител. За нас е много важно децата да усетят тази подготовка като едно духовно преживяване и растеж във вярата."

За католическата общност в Житница най-важно в деня на Рождество е всички да се съберат в църквата, за да усетят празника със сърцето си.

Красимир Павлов: "Тази година отчето кади с една кадилница и аз ще подавам тамяна, който ще се сипва в кадилниците. Това означава, че аз помагам на Господ, че аз съм му нужен." сестра Красимира Говедарска - енория "Успение Богородично", с. Житница: "Затова във всяко католическо семейство много важна е духовната подготовка, участието в неделните служби, покаянието, изповедта, извършването на добри дела, това се опитваме да предадем особено на младите хора."

Тържествената литургия в храма се очаква да започне в 22:00 часа.

Автор: Златка Далчева, БНТ-Пловдив