В очакване на Рождество: Християнският свят празнува Бъдни вечер

Християнският свят се подготвя да посрещне един най-големите си празници – Рождението на Спасителя. Вечерта преди Рождество се свързва със смирението и благодарността. Нарича се Бъдни вечер, заради надеждата за по-добри бъднини след раждането на Христос. Според традицията, семействата се събират около трапезата с нечетен брой постни ястия, а в огнището гори бъдник.

В очакване сме на Бъдни вечер, защото с раждането на Христос, според църквата, се сбъдва Божието обещание да бъде изпратен Спасител, който да освободи човечеството от греха и злото. Християните свързват празника и вярват, че Бъдни вечер е наистина предвестник на всичко добро, което ни предстои.

Това е последният ден на 40-дневните Коледни пости. На Бъдни вечер трапезата е постна, с нечетен брой ястия. Питката с късмет е задължителна, както и постните сърми, и сушени плодове. Тази вечер е символ на топлина, уют и семейна сплотеност. Семействата се събират около празничната трапеза, на която традиционно се поднасят постните ястия.

24 декември – денят, в който семействата се събират, денят в който думата "заедно" носи специален смисъл.

Западно- и Средоевропейски митрополит Антоний: "Домът на всеки един християнин се превръща във Витлеемска пещера. И затова ние с такова нетърпение очакваме този ден, за да посрещнем в домовете си Христос. А той да обнови нашият живот и да ни посочи пътят, в който да вървим."

Днес и небесата, и човеците тържествуват.

Доника: "В навечерието на този светъл празник пожелавам за себе си и за близките си най-вече здраве, да се смирим малко в тези тежки и трудни времена, в които живеем. И наистина да пуснем Господ в душите и в сърцата си, за да можем да преминем през всичко това с високо вдигната глава и да ни чакат по-светли дни."

БНТ: За какво се помолихте?

Константин Христов: "Най-вече за здраве и благоденствие на всички мои роднини, познати и на целия български народ."

Една запалена свещ, една молитва – една детска ръка, подкрепена от майчината.

Ари: "Ежедневието много ни убива, но точно за тези празници те всъщност ни карат да се замисляме колко е важно това да имаме семейство, децата ни и всичко останало, защото светът е станал много материален."

Празникът пази традициите и скрепява връзката между поколенията.

БНТ: Вие сте учителка. Имат малки приятелчета, говорите ли си с тях за Коледа, за Рождество, за това колко е хубаво човек да подготви дома си да посрещне Рождението?

Анелия Бакларева - жител на Чепеларе: "Разбира се, винаги им казвам да бъдат добри хора и да се учат от традициите на българите, защото те са много силни. Бъдете добри един към друг и човечни. Весела Коледа и Щастлива нова година!"

Празникът на родения Спасител всеки посреща със своята молитва, с най-искрените и съкровени мечти.

Западно- и Средоевропейски митрополит Антоний: "В навечерието на раждането по плът на нашия спасител Господ Иисус Христос всички ние трябва да се обърнем към него в молитва, принасяйки му дарове от съкровищницата на сърцата си. Посланието е мир, любов, повече радост, вяра и надежда и най-вече любов!"

снимки: БНТ, БГНЕС, БТА/Архив

В храмовете се отслужват празнични богослужения. За начало на празничния ден, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" беше отслужена Василиева света литургия. От 18:00 ч. ще бъде отслужено празнично бдение от Негово светейшество българския патриарх Даниил, както и от митрополити и епископи на Българската православна църква.

Според преданието, на Бъдни вечер Витлеемската звезда възвестява раждането на Божия син, носейки надежда и радост за света.

