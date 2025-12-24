Сняг заваля тази нощ на прохода "Петрохан"

Пътят е отворен за движение в двете посоки
Тази нощ във високата част на прохода "Петрохан" заваля сняг. Пътната обстановка към момента е спокойна и прохода е отворен за движение в двете посоки.
Пътноподдържащата техника работи през цялата нощ в прохода и към момента пътят е почистен от сняг, но на откритите места е възможно да се образуват заледявания на пътното платно и появата на "черен лед".
От АПИ и МВР призовават шофьорите да бъдат добре подготвени за зимни условия и да карат, съобразявайки се с пътната обстановка.