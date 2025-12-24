БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На работа по празниците – какво заплащане ни се...
Чете се за: 02:12 мин.
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Чете се за: 02:02 мин.
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.

Сняг заваля тази нощ на прохода "Петрохан"

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Пътят е отворен за движение в двете посоки

сняг заваля нощ прохода петрохан
Снимка: БГНЕС/Архив
Тази нощ във високата част на прохода "Петрохан" заваля сняг. Пътната обстановка към момента е спокойна и прохода е отворен за движение в двете посоки.

Пътноподдържащата техника работи през цялата нощ в прохода и към момента пътят е почистен от сняг, но на откритите места е възможно да се образуват заледявания на пътното платно и появата на "черен лед".

От АПИ и МВР призовават шофьорите да бъдат добре подготвени за зимни условия и да карат, съобразявайки се с пътната обстановка.

Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Тръгвайте на път готови за зимни условия, призовават от АПИ
Засилен трафик през "Дунав мост" при Русе за празниците
Чете се за: 03:42 мин.
В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата в страната
Чете се за: 02:50 мин.
Коледен дух от Монтана
Чете се за: 00:30 мин.
Изложба разкрива 12-те имена на Стара Загора през вековете
Чете се за: 02:35 мин.
"Българската Коледа" и Георги на 11 - история за думите, борбата и вярата
Чете се за: 02:15 мин.

На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?
На работа по празниците – какво заплащане ни се полага?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Бъдни вечер е!
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трима души загинаха при експлозия в Москва
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Витлеем в очакване на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
По света
В първия почивен ден: И днес се очаква натоварен трафик по пътищата...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Обвинение в цензура: САЩ наложиха санкции на видни европейски фигури
Чете се за: 02:27 мин.
По света
По следите на Дядо Коледа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
