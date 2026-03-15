До два пъти линията за бедност доход на човек, кола или лизинг и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров

По 20 евро ще получат хората с най - ниски доходи заради повишаването на цените на бензина. Те трябва да притежават кола или лизинг и да са платили данъците и глобите си. За това ще бъдат отделени между 20 и 30 млн. евро от бюджета. Мярката ще важи докато цените на горивата са високи заради конфликта в Близкия изток. Андрей Гюров съобщи още, че утре ще сезира Конституционния съд за решението на парламента, с което правителството беше задължено да ратифицира членството на България в "Съвета за мир" на Доналд Тръмп.

Андрей Гюров, служебен премиер: "Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара. Те са насочени директно към българските граждани и ще постъпят по техните сметки без да има нужда да подават заявления. А тази мярка ще продължи до тогава, докато цените останат на високи нива и докато българските граждани усещат, тези, които са в най-уязвимите групи от обществото, усещат този натиск от конфликта в Близкия изток. В момента вече виждаме увеличение, което отива в диапазона, който е между 15% и 25% от нивата в предишните, преди конфликта седмици, така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца и, както споменах вече, тези нива ще се запазят до тогава, докато цените са в този диапазон. Да не забравяме, че имаме мерки също и за бизнеса."