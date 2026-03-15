До два пъти линията за бедност доход на човек, кола или лизинг и платени данъци са изискванията за помощи заради скъпите горива, каза Андрей Гюров

Елиана Димитрова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Утре се очаква кабинетът да внесе жалба до Конституционния съд заради решението на НС да задължи МС да внесе закон за ратификацията на "Съвета за мир" на Тръмп

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По 20 евро ще получат хората с най - ниски доходи заради повишаването на цените на бензина. Те трябва да притежават кола или лизинг и да са платили данъците и глобите си. За това ще бъдат отделени между 20 и 30 млн. евро от бюджета. Мярката ще важи докато цените на горивата са високи заради конфликта в Близкия изток. Андрей Гюров съобщи още, че утре ще сезира Конституционния съд за решението на парламента, с което правителството беше задължено да ратифицира членството на България в "Съвета за мир" на Доналд Тръмп.

Андрей Гюров, служебен премиер: "Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара. Те са насочени директно към българските граждани и ще постъпят по техните сметки без да има нужда да подават заявления. А тази мярка ще продължи до тогава, докато цените останат на високи нива и докато българските граждани усещат, тези, които са в най-уязвимите групи от обществото, усещат този натиск от конфликта в Близкия изток. В момента вече виждаме увеличение, което отива в диапазона, който е между 15% и 25% от нивата в предишните, преди конфликта седмици, така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца и, както споменах вече, тези нива ще се запазят до тогава, докато цените са в този диапазон. Да не забравяме, че имаме мерки също и за бизнеса."

#Андрей Гюров, #Съвет за мир #високи цени на горивата #Конституционен съд #помощи

