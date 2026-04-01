БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

БНТ , Източник: БТА
A+ A-
47743
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Слушай новината

От днес влиза в сила увеличението на минималната работна заплата в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА. Спрямо 2019 г. заплатата е нараснала с 41,54 на сто. Размерът на брутната минимална работна заплата вече е 920 евро като до момента тя възлизаше на 882 евро.

По данни на Министерството на труда от 2019 г. общото увеличение на минималната работна заплата е 270 евро месечно или 3780 евро годишно. Промяната ще се отрази пряко на трудовите възнаграждения за 700 000 работни места в частния сектор, всички данъчни служители и на редица социални плащания.

Пример за това е обезщетението за безработица, което ще се увеличи от 540 евро на 565 евро. Това е шестото поред увеличение на минималното месечно възнаграждение, което прави правителството на премиера Кириакос Мицотакис.

Според синдикалните организации увеличението на заплатата само с 40 евро е много малко предвид постоянно увеличаващите се цени. Данни на най-големия синдикат в частния сектор на страната – Общата конфедерация на труда, показват, че голяма част от работещите се затрудняват да покриват основните си нужди, а Гърция продължава да е на последните позиции в класацията по покупателна способност. Според изчисления на синдиката минималната работна заплата, нужна за достоен живот, е 1052 евро.

#Гърция #увеличение на минимална заплата #минимална работна заплата #минимална заплата #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ