Почина големият композитор Михаил Белчев
ЗАПАЗЕНИ

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април

От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си, съобщиха от пресцентъра на НОИ.

На преизчисляване подлежи размерът на всички трудови пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г., независимо от продължителността му, и да не е подал преди 1 април 2026 г. заявление за преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането, посочват от НОИ.

За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.

Тази мярка е постоянно действаща и се прилага всяка година от 2021 г. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лева, а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лева.

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. възлиза на 625,0 млн. евро. Съпоставени със същия месец на предходната година, приходите са нараснали с 61,7 млн. евро (11,0%).

#преизчислени пенсии #преизчисляване на пенсиите #преизчисляване на пенсии #НОИ

