Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април

От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли служебно пенсиите на повече от 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си, съобщиха от пресцентъра на НОИ.

На преизчисляване подлежи размерът на всички трудови пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Условието е пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през 2025 г., независимо от продължителността му, и да не е подал преди 1 април 2026 г. заявление за преизчисляване на пенсията му с осигурителен стаж и осигурителен доход, придобити след пенсионирането, посочват от НОИ.

За служебното преизчисляване на пенсиите се вземат предвид данните, подадени от работодателите, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година.

Тази мярка е постоянно действаща и се прилага всяка година от 2021 г. Миналата година по същия ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение на размера им беше около 11 лева, а общият разход за бюджета през 2025 г. за преизчислените пенсии беше около 45 млн. лева.

