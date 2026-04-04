БАБХ запечата нерегистриран склад с храни в Свиленград

Голямо количество хранителни продукти от неживотински произход, част от които без етикети на български език, а някои с изтекъл срок на годност, както и неправилно съхранявани храни от животински произход с нарушена цялост на опаковката и без етикети или с етикети на чужд език. Това намериха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Хасково, в нерегистриран склад в Свиленград, съобщиха от БАБХ.

Помещението е запечатано. На ползвателя на склада ще бъдат връчени два акта за административни нарушения. През следващите дни негодните храни ще бъдат описани и насочени за унищожаване.

В хладилен склад за търговия на едро в димитровградското село Брод са установени множество палети със замразени храни от животински и неживотински произход, въпреки че по документи дейността му временно е преустановена по желание на собственика. На инспекторите не е представена информация кога продуктите са пристигнали в склада. Допълнително е констатирана липса на задължителна документация по системата за самоконтрол. На представител на фирмата е връчена покана за съставяне на два акта.

Нередности са открити също в цех за производство на месен продукт в хасковското село Книжовник, в предприятие за месопреработка в Димитровград и в млекопреработвателно предприятие в димитровградското село Крепост. Съставени са предписания.

Масираните проверки на инспекторите по храните в цялата страна продължават. Спазването на изискванията за регистрация, етикетиране и самоконтрол е ключово за гарантиране на безопасността на храните и защитата на здравето на хората.