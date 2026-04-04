Маратон блокира центъра на София на Цветница (КАРТА)

Центърът на София ще бъде блокиран утре (5 април) заради провеждането на полумаратон.

Въведена е временна организация на движението от 08:00 до около 13:30 ч. на Цветница.

Ограничено ще бъде движението на автомобили по бул. „Витоша“ в участъка от НДК до бул. „Патриарх Евтимий“, части от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, Тодор Александров, Лъвов мост и мостът Чавдар. Градският транспорт, който преминава през района, ще бъде пренасочван по алтернативни маршрути. Полумаратонът започва в 9.00 от площад "Александър Невски" , а дистанциите са три - 5, 10 и 21 километра.

От Центъра за градска мобилност съобщават подробности около промените в маршрутите на част от градския транспорт във връзка с провеждането на маратона в София.

От 04:30 ч. до 11:30 ч. на 05. 04. 2026 г. частично се променят маршрутите на линии от обществения транспорт:

Трамвайни линии: 1, 6, 12, 18, 20, 22, 27

Тролейбусни линии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Автобусни линии: 3, 9, 11, 20, 21, 22, 60, 61, 72, 75, 76, 78, 79, 84, 85, 86, 94, 120, 204, 213, 280, 285, 304, 305, 309, 310, 404, 413, 604, Х43

Маршрутите се променят, както следва:

Автобусна линия № 3:

- от с. Долни Пасарел по маршрута до кръстовище бул. „Цариградско шосе“/бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и обратно по маршрута си.

Автобусна линия № 9:

- от автобаза „Искър“ по маршрута до кръстовище бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – ул. „Шипка“, обратен завой при ул. „Шипка“ („Военна академия“), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и обратно по маршрут.

Автобусна линия № 20:

- от с. Локорско по маршрута си до пл. „Лъвов мост“, преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, продължавапо бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М.-Луиза“, обратен завой пред Централна гара, двупосочно.

Автобусни линии № 21 и 22:

- от с. Войнеговци/с. Подгумер по маршрута си до пл. „Лъвов мост“, преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, продължава по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М.-Луиза“, обратен завой пред Централна гара, двупосочно.

Автобусна линия № 60:

- в посока пл. „Централна гара“, от ж.к. "Овча купел 2" по маршрута си до кръстовището на бул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Александър Стамболийски“, наляво по бул. „Александър Стамболийски“, надясно по бул. „Константин Величков“, надясно по бул. „Сливница“ до кръстовище бул. „Сливница“/бул. „Опълченска“ и по маршрута си до пл. „Централна гара“.

- в посока ж.к. "Овча купел 2", по маршрута си до кръстовище ул. „Опълченска“/бул. „Тодор Александров“, направо по ул. „Опълченска“, надясно по бул. „Ген. Тотлебен“, надясно по бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“, наляво по бул. „Възкресение“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 61:

- от местност Златните мостове по съществуващия маршрут до кръстовище бул. „България“/бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“, наляво по бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“, обратен завой на ул. „Св. Г. Софийски“, бул. „Акад. Ив. Евстр. Гешов“, надясно по бул. „България“ и по маршрута си двупосочно.

Автобусна линия № 72:

- ж.к. "Западен парк" – ВМА: от ж.к. "Западен парк" по маршрута си до кръстовището на бул. „Иван Евстр. Гешов“ и ул. „Св. Георги Софийски“, обратен завой (ВМА) и обратно по маршрут.

- Хотел „Плиска“ – „Военна академия“: от хотел „Плиска“ по маршрут до кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Шипка“, обратен завой приул. „Шипка“ („Военна академия“), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“и обратно по маршрут.

Автобусна линия № 75:

- от Автостанция „Гео Милев“ по маршрут до кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Шипка“, обратен завой приул. „Шипка“ (Военна академия), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и обратно по маршрут.

Автобусна линия № 76:

- от ж.к. "Младост 4" по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. "Хладилника" (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“, наляво по бул. „Петко Ю. Тодоров“ и по маршрут до ж.к. „Гоце Делчев“, двупосочно.

Автобусна линия № 78:

- от кв. "Враждебна" до кръстовище бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Васил Кънчев“, надясно по ул. „Васил Кънчев“, наляво по ул. „Резбарска“, ул. „Градинарска“, наляво по ул. „Владайска река“, пл. „Сточна гара“, през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Хр. Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М.-Луиза“, обратен завой на пл. „Централна гара“, двупосочно.

Автобусна линия № 79:

- от кв. "Христо Ботев" по маршрута си до кръстовище ул. „Река Велека“ и бул. „Владимир Вазов“, направо по ул. „Васил Кънчев“, наляво по ул. „Резбарска“, ул. „Градинарска“, ул. „Зидарска“, ул. „Владайска река“ до пл. „Сточна гара", надясно по ул. „Константин Стоилов“ и по маршрут до СТИНД, двупосочно.

Автобусни линии № 84 и 280:

- от Летище „Васил Левски“ - Терминал 2 (ж.к. „Студентски град“) по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе“ – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, надясно по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, обратен завой при ул. „Шипка“ („Военна академия“), бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, наляво по бул. „Цариградско шосе“ и обратно по маршрутите им.

Автобусни линии № 85 и 285:

- от ж.к. "Хаджи Димитър" по маршрутите си до пл. „Лъвов мост“, преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“, продължават по бул. „Сливница“, надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Княгиня М.-Луиза“ и по маршрутите до ж.к. "Връбница 2", двупосочно.

Автобусна линия № 94:

- от "Студентски град" по маршрута си до бул. „Св. Наум“ и бул. „Черни връх“, направо по бул. „Арсеналски“ до обръщателното колело на ПК „Спартак“, двупосочно.

Автобусна линия № 120:

- в посока ж.к. "Левски-Г": от Зоопарка по маршрута до кръстовище ул. „Черковна“ - бул. „Мадрид“, надясно по бул. „Мадрид“, по бул. „Ботевградско шосе“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по ул. „Тодорини кукли“ и по маршрут;

- в посока Зоопарка: ж.к. „Левски-Г“ по съществуващия маршрут до кръстовище ул. „Тодорини кукли“ - ул. „Александър Екзарх“, наляво по ул. „Александър Екзарх“, надясно по бул. „Ботевградско шосе“ до гара Подуяне, наляво по бул. „Ситняково“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Черковна“ и по маршрута си.

Автобусна линия № 204:

- от ж.к. "Дружба 2" по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. "Хладилника" (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“, надясно по бул. „Петко Ю. Тодоров“, наляво по бул. „България“ и по маршрут до ж.к. "Гоце Делчев", двупосочно.

Автобусна линия № 304:

- от ж.к. "Дружба 2" по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. "Хладилника" (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“ надясно по бул. „Петко Ю. Тодоров“, наляво по бул. „България“ и по маршрут до ж.к. "Гоце Делчев", двупосочно.

Автобусна линия № 604:

- от гара „Искър“ по маршрута си по бул. „Цариградско шосе“, наляво към пътна връзка за кв. "Хладилника" (транспортен подлез), продължава по бул. „Пейо К. Яворов“, надясно по ул. „Стоян Михайловски“, пл. „Велчова завера“, бул. „Св. Наум“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“ надясно по бул. „Петко Ю. Тодоров“, продължава по бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ до УМБАЛСМ Пирогов, двупосочно.

Автобусни линии № 213, 305, 404:

- в посока пл. „Централна гара“: по маршрут до пл. „Лъвов мост“, през транспортен подлез пл. „Лъвов мост“, надясно по бул. „Хр. Ботев“, надясно по бул. „Княгиня М.-Луиза“, обратен завой на пл. „Централна гара“ и обратно по маршрутите си.

Автобусна линия № 413:

- в посока Гара София Север: от ж.к. „Младост 4“ да преминава през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ , надясно по бул. „Христо Ботев“, наляво по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и по маршрута си, двупосочно.

Автобусна линия № Х43:

- от Автостанция Банкя по съществуващия маршрут, през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ до пл. „Сточна гара“, обратен завой на пл. „Сточна гара“ и по маршрута си двупосочно.

Автобусни линии № 11, 20, 21, 22, 78, 85, 86, 285, 309, 310, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока бул. „Хр. Ботев“.

Автобусни линии № 11, 20, 21, 22, 78, 85, 86, 213, 285, 305, 309, 310, 404, 413, Х43 ще преминават през транспортния подлез на пл. „Лъвов мост“ в посока пл. „Сточна гара“.

Закриват се следните спирки:

-1275 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ;

-1278 ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ;

-1998 УЛ. КНЯЗ БОРИС I;

-1999 УЛ. КНЯЗ БОРИС I.