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Четири сигнала за бомби вдигнаха накрак полицията във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нора Бочева
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Четири сигнала за бомби вдигнаха накрак полицията във Варна
Снимка: БТА
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Четири сигнала за поставени взривни устройства са подадени днес във Варна. Заплахи са отправени към учебни заведения, храм и летището в града, съобщиха от полицията във Варна.

Заплашителните писма са изпратени на електронните им пощи. От Летище Варна заявиха за БНТ, че при тях няма подаден сигнал, но въпреки това ще бъдат предприети по-строги превантивни мерки за наблюдение.

По всички сигнали тече проверка на МВР. Към момента не е установена реална заплаха, допълват от полицията. Във връзка със сигналите за бомби във Варна, проверките на МВР за поставени взривни устройства са приключили и такива не са открити.

#четири сигнала #за бомба #във Варна #полицията

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