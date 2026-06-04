В 10 учебни заведения в Бургас са получили сигнали за бомби. Това съобщиха от МВР в града за БНТ.

Едно от учебните заведения е Френската гимназия в морския град Учениците и преподавателите са изведени от сградите като предпазна мярка, а учебните занятия са временно прекратени.

На място са изпратени екипи на полицията, които извършват проверки на сградите и прилежащите райони. Очаква се след приключване на огледите и по преценка на компетентните органи да бъде взето решение дали учебният процес може да бъде възстановен.

По случая се извършва проверка за установяване на подателя на сигналите.