Пешеходец загина, след като беше блъснат от автомобил край Монтана

Пешеходец на 66 години от град Криводол, област Враца, е загинал на път край Монтана, след като е бил блъснат от автомобил. Задържан е 21-годишен младеж, който е бил зад волана на колата, а автомобилът е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Произшествието е станало около 21.30 часа снощи на пътен възел при входа на Монтана, където се пресичат републиканските пътища III-112 и I-1. 21-годишният шофьор, който управлявал „Мерцедес“ по посока Видин – Монтана, не видял пресичащия пътното платно мъж и го блъснал, като ударът се оказал фатален. Шофьорът е задържан в полицията, автомобилът му е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс. На мястото е извършен оглед от оперативна полицейска група.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че от началото на годината в региона са иззети девет автомобила, тъй като водачите им са управлявали след употреба на алкохол с концентрация над 1,20 промила, след употреба на наркотични вещества или във връзка с причинено тежко пътнотранспортно произшествие. От август 2023 г., когато влизат в сила законовите промени, позволяващи изземване на автомобил, досега в област Монтана са иззети 145 автомобила.