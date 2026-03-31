Романът "Остайница" влезе в краткия списък на...
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна...
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България

Бившият национал отхвърли спекулациите за състоянието си

Бившият национал на България Любослав Пенев даде първото си интервю пред испанската медия SER Deportivos Valencia, след като през ноември миналата година бе приет по спешност в онкологична клиника в Германия.

"Добре съм, следвам плана за възстановяване на лекарите, грижа се за себе си и се чувствам чудесно“, заяви Пенев пред испанските медии, като подчерта, че около състоянието му е имало прекомерни спекулации.

"Всичко е преувеличено. Все едно съм в ковчег, а това не е вярно“, добави той.

Бившият нападател разкри, че финансовата помощ за лечението му идва изцяло от България.

"От Испания няма никаква финансова помощ. Освен това никой не е длъжен да помага. ЦСКА, семейството ми и български граждани ми помогнаха, защото лечението е скъпо“, каза още Пенев.

Той изрази благодарност към клубовете, за които е играл, и подчерта силната си връзка с тях.

"Нося всички тези клубове в сърцето си - ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта. Имам два дома - България и Испания“, сподели бившият национал.

По темата се изказа и президентът на Асоциацията на ветераните на Валенсия Фернандо Хинер, който обясни, че средства са събрани, но се изчаква необходимата документация.

"Парите са налични в специална сметка за Любо. Нужно е единствено да получим фактури за лечението, за да бъдат преведени. Правим всичко възможно да помогнем“, заяви Хинер.

Той подчерта, че организацията действа с пълна прозрачност и в координация със семейството на Пенев, като целта е средствата да бъдат използвани изцяло за лечението на българина.

Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Кола пропадна в дупка от ВиК авария в пловдивския квартал "Столипиново"
Бащата на починалото дете в болница в Добрич: Надявам се единствено да има справедливост
Янкулов предлага на прокурорската колегия на ВСС да освободи от длъжност Сарафов за дисциплинарни нарушения
Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Борислав Михайлов
Полицията в Бургас задържа шофьор с рекордните 4,46 промила зад волана
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
Александър Димитров: Дано кончината на Борислав Михайлов ни направи по-добри хора
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
