Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България

Бившият национал отхвърли спекулациите за състоянието си
Бившият национал на България Любослав Пенев даде първото си интервю пред испанската медия SER Deportivos Valencia, след като през ноември миналата година бе приет по спешност в онкологична клиника в Германия.
"Добре съм, следвам плана за възстановяване на лекарите, грижа се за себе си и се чувствам чудесно“, заяви Пенев пред испанските медии, като подчерта, че около състоянието му е имало прекомерни спекулации.
"Всичко е преувеличено. Все едно съм в ковчег, а това не е вярно“, добави той.
Бившият нападател разкри, че финансовата помощ за лечението му идва изцяло от България.
"От Испания няма никаква финансова помощ. Освен това никой не е длъжен да помага. ЦСКА, семейството ми и български граждани ми помогнаха, защото лечението е скъпо“, каза още Пенев.
Той изрази благодарност към клубовете, за които е играл, и подчерта силната си връзка с тях.
"Нося всички тези клубове в сърцето си - ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта. Имам два дома - България и Испания“, сподели бившият национал.
По темата се изказа и президентът на Асоциацията на ветераните на Валенсия Фернандо Хинер, който обясни, че средства са събрани, но се изчаква необходимата документация.
"Парите са налични в специална сметка за Любо. Нужно е единствено да получим фактури за лечението, за да бъдат преведени. Правим всичко възможно да помогнем“, заяви Хинер.
Той подчерта, че организацията действа с пълна прозрачност и в координация със семейството на Пенев, като целта е средствата да бъдат използвани изцяло за лечението на българина.